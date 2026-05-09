В Париже прошла памятная акция «Бессмертный полк»
Участники акции «Бессмертный полк» в Париже начали свое шествие от исторического цирка на площади Республики. Об этом сообщает РИА Новости.
Собравшиеся несли фотографии своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также флаги Советского Союза, России и Франции, георгиевские ленточки и красные гвоздики.
Мероприятие завершилось на кладбище Пер-Лашез, где состоялось возложение цветов к памятнику русским героям французского Сопротивления. Безопасность участников акции обеспечивали сотрудники правоохранительных органов.
«Бессмертный полк» — это международная инициатива, которая объединяет людей по всему миру в стремлении сохранить память о героях Великой Отечественной войны. Подобные акции проходят не только в России, но и в других странах, что подчеркивает важность исторической памяти и солидарности между народами.
