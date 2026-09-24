Подмосковные единороссы с начала года доставили военным почти 2,5 тонны грузов

24 сентября 2026, 17:03

оригинал Фото: отделение «Единой России» в МО

Подмосковная «Единая Россия» с начала 2026 года доставила на фронт более 2,3 тонн помощи. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения партии.





На этой неделе грузы отправили из Химок, Мытищ и Серпухова. В сборе участвуют партийцы, жители и предприниматели региона.



В Павлово-Посадском округе к отправке подготовили очередную партию всего необходимого для военных. Бойцам доставят автомобиль «Нива», мотоцикл, прицеп, фаркоп, а также генераторы, тепловизионное оборудование, средства обнаружения беспилотников, инструменты и технику.

«На тот раз везём не только технику и оборудование, но и большое количество медицинских препаратов, продуктов, маскировочных материалов, посылок от родных. За каждым таким грузом стоит огромная работа», – рассказал исполняющий обязанности секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Роман Тикунов.

Фото: отделение «Единой России» в МО

«Наши войска продвигаются вперёд, ребята создают новые блиндажи. Кроме того, вместе с осенью приходят холода, поэтому везём всё необходимое для строительства и утепления», – сказал атаман Мытищинского городского казачьего общества, депутат окружного Совета депутатов Григорий Шаповалов.