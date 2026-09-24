В Подмосковье проверят готовность региональной системы оповещения населения
7 октября с 10:30 до 12:00 в Московской области пройдёт комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения.
Будут включены электросирены, а до граждан доведут сигнал оповещения «Внимание всем!».
В 10:43 ожидается передача по телевидению и радио информации: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».
В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо включить радиоприёмники и телевизоры,настроенные на приём федеральных телеканалов (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр), а также радиоканалов (Вести ФМ, Маяк, Радио России) и канала областного вещания «Телеканал 360 Новости».
На смартфоны рекомендуется заблаговременно установить мобильное приложение «МЧС России» и подключить канал «РСЧС Московская область» в мессенджере «Макс» для получения сообщений.
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