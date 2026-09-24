Подмосковные яхтсмены завоевали две медали первенства России

24 сентября 2026, 16:41

оригинал Фото: пресс-служба Всероссийской федерации парусного спорта

Спортсмены Московской области завоевали золотую и серебряную медали на первенстве России среди юниоров и юниорок в олимпийских классах яхт по парусному спорту. Оно прошло в Тольятти Самарской области, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.