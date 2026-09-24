Подмосковные яхтсмены завоевали две медали первенства России
Спортсмены Московской области завоевали золотую и серебряную медали на первенстве России среди юниоров и юниорок в олимпийских классах яхт по парусному спорту. Оно прошло в Тольятти Самарской области, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Золото в классе «Лазер-радиал» среди юниорок до 21 года взяла Софья Юнчикова. Серебро в классе «470-смешанный» среди юниоров и юниорок до 24 лет досталось Елизавете Поповой и Владимиру Емельянову. Все они представляли Долгопрудный.
Как рассказали в министерстве, спортсменов подготовил главный тренер сборной Московской области по парусному спорту Сергей Ванин. Он возглавляет областную команду более 20 лет и является наставником в сборной России.
Первенство России по парусному спорту в олимпийских классах яхт состоялось в акватории Куйбышевского водохранилища. В соревнованиях участвовали сильнейшие молодые яхтсмены из разных регионов страны.
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