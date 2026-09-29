Делегация Нижегородской области ознакомилась с опытом Подмосковья в сфере ЖКХ

29 сентября 2026, 10:31

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Подмосковье посетила делегация руководства Нижегородской области для ознакомления с передовыми практиками в сфере жилищно-коммунального хозяйства и содержания территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





В состав делегации вошли зампред правительства Нижегородской области, министр экологии и природных ресурсов и специалисты инспекции государственного контроля и надзора.



Визит начался с посещения Центра управления регионом. Там гостям продемонстрировали, как ведётся сбор и обработка заявлений от жителей, как используется искусственный интеллект и аналитические дашборды. Презентацию возможностей подмосковного ЦУРа провёл замминистра госуправления, ИТ и связи Московской области Владимир Гепферт.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Делегация также посетила подмосковный ЖКХ-центр и ознакомилась с инструментами для проактивного выявления сбоев в системах электро- тепло- и водоснабжения, оперативной диспетчеризация аварийно-восстановительных бригад и информирования жителей.



В программу визита вошло и посещение Центра содержания территорий. Там гости увидели, как работают системы мониторинга работы дворников и спецтехники, как нейросеть следит за порядком на контейнерных площадках и какие метрики используют оперативные дежурные для максимальной эффективности работы.





«Межрегиональное сотрудничество должно быть прикладным, поэтому мы показали коллегам свои центры управления: от большого ЦУРа до двух приоритетных проектов — Центра эксплуатации объектов ЖКХ и Центра содержания территорий и городского хозяйства и дали гостям возможность изучить принципы работы всех систем и внутренних алгоритмов», — сказал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.