Поликлинику в ЖК «Гранель Алексеевская роща» достроят в конце года

29 сентября 2026, 09:35

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство поликлиники на 400 посещений за смену ведётся в жилом комплексе «Гранель Алексеевская роща» на территории Балашихи. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируется в конце текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Общая площадь поликлиники составляет более пяти с половиной тысяч квадратных метров. Там будут вести приём терапевты и врачи узких специальностей: уролог, хирург, эндокринолог, невролог и другие.





«В настоящее время на объекте уже завершили кладочные работы. Идёт оштукатуривание стен, на кровле заканчивают устройство монолитных конструкций. Внутри монтируют системы водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления», — говорится в сообщении.