Жителей Пушкина приглашают на лекцию-диспут о науке
Лекция-диспут «Наука и мировоззрение» состоится в Центральной библиотеке Пушкина в четверг, 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Докладчиком будет кандидат технических наук, член Российского союза писателей Андрей Чеховский. Темой лекции станет сочетание научной картины мира с философским осмыслением реальности.
«Лектор затронет такие вопросы, как законы Вселенной, материя и пустота, человек и его место в мире, смысл и предназначение, духовные искания и научное знание, традиция и современность», — говорится в сообщении.На мероприятие приглашаются все, кому интересен диалог философии и науки.
Лекция начнётся в три часа дня. Адрес Центральной библиотеки: город Пушкино, улица Тургенева, дом №24.