В Балашихе готовят к вводу новый детсад на 205 мест
Детский сад, рассчитанный на 205 воспитанников, построили в составе жилого комплекса «Новоград Павлино» в Балашихе. Сейчас новостройку готовят к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новый детский сад станет четвёртым на территории ЖК. Он размещается в южной части застройки — на улице Романычева.
«Сейчас в здании собирают и расставляют мебель, занимаются пусконаладкой оборудования и инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.Детский сад трёхэтажный, его общая площадь составляет 3 400 квадратных метров. Внутри обустроены помещения для девяти групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами, музыкальный и физкультурный залы, кружковые, кабинеты логопеда и психолога, медпункт и пищеблок.