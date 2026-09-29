В Балашихе готовят к вводу новый детсад на 205 мест

29 сентября 2026, 09:09

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 205 воспитанников, построили в составе жилого комплекса «Новоград Павлино» в Балашихе. Сейчас новостройку готовят к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Новый детский сад станет четвёртым на территории ЖК. Он размещается в южной части застройки — на улице Романычева.





«Сейчас в здании собирают и расставляют мебель, занимаются пусконаладкой оборудования и инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.