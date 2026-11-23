23 ноября 2026, 20:03

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Хабаровске завершился VII Всероссийский форум контрольных органов 2026 гожа. На нём делегация Министерства культуры и туризма Подмосковья представила практики контроля в сфере туризма, рассказали в пресс-службе ведомства.





За три дня мероприятие объединило более 900 участников из 87 регионов России. Программа предусматривала две пленарные сессии, 18 тематических секций и два мастер-класса. В мероприятии приняли участие представители ведомства, а также Московской областной дирекции развития культурных и туристических инициатив.

«Главный итог форума – переход от сокращения числа проверок к оценке реальной эффективности контроля. Эксперты обсудили применение искусственного интеллекта и цифровых технологий в надзоре, риск-ориентированный подход, оценку добросовестности бизнеса, механизм «Инвестиции вместо штрафов», а также развитие регионального и муниципального контроля», – рассказали в министерстве.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО