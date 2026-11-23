Делегация Подмосковья представила на Всероссийском форуме практики контроля в туризме
В Хабаровске завершился VII Всероссийский форум контрольных органов 2026 гожа. На нём делегация Министерства культуры и туризма Подмосковья представила практики контроля в сфере туризма, рассказали в пресс-службе ведомства.
За три дня мероприятие объединило более 900 участников из 87 регионов России. Программа предусматривала две пленарные сессии, 18 тематических секций и два мастер-класса. В мероприятии приняли участие представители ведомства, а также Московской областной дирекции развития культурных и туристических инициатив.
«Главный итог форума – переход от сокращения числа проверок к оценке реальной эффективности контроля. Эксперты обсудили применение искусственного интеллекта и цифровых технологий в надзоре, риск-ориентированный подход, оценку добросовестности бизнеса, механизм «Инвестиции вместо штрафов», а также развитие регионального и муниципального контроля», – рассказали в министерстве.Делегация Подмосковья представила результаты работы в сфере туристской индустрии, в том числе проект «Чистый реестр». Он позволяет автоматически сверять данные о средствах размещения с базами Федеральной налоговой службы и поддерживать актуальность реестра. Проект высоко оценили участники форума.
За высокие показатели по осуществлению регионального государственного контроля представители контроля в сфере туристской индустрии Московской области получили благодарственное письмо. Как отметили в ведомстве, ценные практики и цифровые решения Московской области будут распространены для работы в другие субъекты Федерации.
Ранее сообщалось, что на форуме в Казани рассказали о цифровизации подмосковных домов культуры. Доклад представила заведующая Отделом развития культурно-досуговой и библиотечной деятельности ведомства Юлия Зуева.
Сеть домов культуры в Московской области – самая обширная в регионах Центрального федерального округа. В Подмосковье работают более 850 культурно-досуговых учреждений. Чтобы организовать их работу, используют цифровые инструменты.