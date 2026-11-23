Спецподразделение Росгвардии провело тактико-специальные учения в Подмосковье
Сотрудники СОБР «Гюрза» провели в Солнечногорске тактико-специальную тренировку по отработке штурмовых действий. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Росгвардейцы совершенствовали навыки работы в составе штурмовых групп в условиях, требующих максимальной концентрации и оперативности.
«Во время занятия офицеры СОБР отработали алгоритм обнаружения и нейтрализации условного преступника, который забаррикадировался в здании. Особое внимание уделили слаженности групп боевого порядка при выполнении задач в условиях ограниченного пространства», – рассказали в ведомстве.Там добавили, что подготовка сотрудников спецподразделения включает регулярную отработку тактических навыков для постоянной готовности оперативно реагировать на различные угрозы. Это позволяет поддерживать высокий уровень профессионализма и выполнять поставленные задачи в любых условиях.