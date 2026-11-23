23 ноября 2026, 18:25

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники СОБР «Гюрза» провели в Солнечногорске тактико-специальную тренировку по отработке штурмовых действий. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Росгвардейцы совершенствовали навыки работы в составе штурмовых групп в условиях, требующих максимальной концентрации и оперативности.

«Во время занятия офицеры СОБР отработали алгоритм обнаружения и нейтрализации условного преступника, который забаррикадировался в здании. Особое внимание уделили слаженности групп боевого порядка при выполнении задач в условиях ограниченного пространства», – рассказали в ведомстве.