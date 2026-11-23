23 ноября 2026, 19:00

оригинал Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО

25 студентов-первокурсников Подмосковного колледжа «Энергия», обучающихся по специальности «Слесарь КИПиА», посетили базу ресурсоснабжающего предприятия Балашихи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Это было профориентационное мероприятие. Специалисты Балашихинских Коммунальных Систем познакомили студентов с деятельностью предприятия, спецификой профессии слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики, работой профсоюзной организации, возможностями профессионального развития. Отдельное внимание уделили условиям прохождения производственной практики и перспективам трудоустройства на предприятии.



Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО

Помимо этого, студентам рассказали о карьерных перспективах, наставничестве и условиях трудоустройства после прохождения практики.

Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО



«Сегодня кадровая отрасль жилищно-коммунального хозяйства – ключевой объект трансформаций. В неё внедряют цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача – не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход так, чтобы они становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учётом современных реалий и стандартов», – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО