Студенты колледжа познакомились с работой ресурсоснабжающей организации Балашихи
25 студентов-первокурсников Подмосковного колледжа «Энергия», обучающихся по специальности «Слесарь КИПиА», посетили базу ресурсоснабжающего предприятия Балашихи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Это было профориентационное мероприятие. Специалисты Балашихинских Коммунальных Систем познакомили студентов с деятельностью предприятия, спецификой профессии слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики, работой профсоюзной организации, возможностями профессионального развития. Отдельное внимание уделили условиям прохождения производственной практики и перспективам трудоустройства на предприятии.
Помимо этого, студентам рассказали о карьерных перспективах, наставничестве и условиях трудоустройства после прохождения практики.
«Сегодня кадровая отрасль жилищно-коммунального хозяйства – ключевой объект трансформаций. В неё внедряют цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача – не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход так, чтобы они становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учётом современных реалий и стандартов», – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Как отметили в министерстве, обучающая деятельность водоканала направлена на формирование внешнего кадрового резерва. Старшекурсники и выпускники профильных учебных заведений проходят практику, взаимодействуя с профессионалами, развивая компетенции и приобретая опыт, который позволит им успешно трудоустроиться по специальности.
Ранее сообщалось, что учащиеся школы №18 имени Подольских курсантов познакомились с работой водозаборного узла «Центральный» в Подольске. Экскурсия проходила в рамках городской профориентации. Её провёл начальник службы водопроводных насосных станций Подольского водоканала. Он подробно рассказал школьникам о функционировании современной системы водоснабжения.