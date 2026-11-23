23 ноября 2026, 19:40

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Домодедовской больницы спасли жизнь 65-летней жительницы городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Пациентка потеряла сознание на улице по дороге в магазин из-за острого инфаркт миокарда. Бригада скорой помощи оперативно сняла кардиограмму и доставила пациентку в больницу. Уже через 10 минут она была в приёмном отделении, а ещё через три минуты – в операционной.

«Мы выполнили коронарографию, которая показала, что у женщины закрыта правая коронарная артерия. Из-за этого миокард остался без кровоснабжения. В тот же момент у пациентки появилось нарушение ритма, которое требовало проведения электроимпульсной терапии – дефибрилляции», – рассказал врач отделения рентген-хирургических методов диагностики и лечения Николай Несветов.

«Пациентка буквально на глазах почувствовала себя значительно лучше. Уже через два часа после операции она смогла присесть с посторонней помощью. Сейчас, спустя сутки, женщина находится в палате, может себя обслуживать и передвигаться», – подчеркнул доктор.