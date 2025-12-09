09 декабря 2025, 10:19

оригинал Фото: РИА Новости

12 декабря 2025 года россияне отметят День Конституции Российской Федерации. Именно в этот день в 1993 году приняли основной закон страны, который до сих пор определяет, как устроено государство, какие права есть у граждан и за что отвечает власть.





Содержание 12 декабря 2025 — выходной или рабочий день? Почему Конституция — это не «книжка для юристов»? Как появился основной закон страны? Почему Конституцию меняют, и что это значит? Какие права защищает Конституция России? Что символизирует 12 декабря?

12 декабря 2025 — выходной или рабочий день?

Почему Конституция — это не «книжка для юристов»?

когда бесплатно отводим детей на учебу в школу;

когда идём в поликлинику за медицинской помощью;

когда устраиваемся на работу;

когда получаем пенсию или пособия.

Фото: РИА Новости

Как появился основной закон страны?

закрепили принцип разделения властей;

провозгласили человека и его права высшей ценностью;

утвердили федеративное устройство России.

Почему Конституцию меняют, и что это значит?

Фото: Медиасток.РФ

Какие права защищает Конституция России?

Что символизирует 12 декабря?