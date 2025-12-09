Достижения.рф

День Конституции России 12 декабря 2025: что важно знать?

оригинал
Фото: РИА Новости

12 декабря 2025 года россияне отметят День Конституции Российской Федерации. Именно в этот день в 1993 году приняли основной закон страны, который до сих пор определяет, как устроено государство, какие права есть у граждан и за что отвечает власть.



12 декабря 2025 — выходной или рабочий день?

В 2025 году 12 декабря выпадает на пятницу и является рабочим днём.
Несмотря на высокий государственный статус праздника, День Конституции с 2005 года не относится к нерабочим праздничным дням. Поэтому в 2025 году дополнительного выходного не предусмотрено.


Почему Конституция — это не «книжка для юристов»?

Большинство людей вспоминают о Конституции только на уроках в школе или в праздничные даты. Но на самом деле мы сталкиваемся с её нормами почти каждый день, часто не замечая этого:
  • когда бесплатно отводим детей на учебу в школу;
  • когда идём в поликлинику за медицинской помощью;
  • когда устраиваемся на работу;
  • когда получаем пенсию или пособия.
Все эти возможности напрямую закреплены в Конституции. Она работает не где-то «в теории», а в повседневной жизни каждого россиянина.
Фото: РИА Новости

Как появился основной закон страны?

Современную Конституцию приняли 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. Новый основной закон страны стал точкой, с которой Россия начала выстраивать современную систему власти, судов и прав человека.

С этого момента:
  • закрепили принцип разделения властей;
  • провозгласили человека и его права высшей ценностью;
  • утвердили федеративное устройство России.

Почему Конституцию меняют, и что это значит?

Конституция — «живой» документ. Чтобы она соответствовала времени, в неё вносят поправки. Самыми масштабными стали изменения в 2020 году. Они усилили социальные гарантии, поддержку семьи и детства, роль государства в защите истории и культуры, устойчивость системы власти.

При этом базовые права человека остаются неизменными — это главный принцип.

Фото: Медиасток.РФ

Какие права защищает Конституция России?


В повседневной жизни Конституция гарантирует: право на жизнь и безопасность; право на медицинскую помощь; право на образование; право на труд и отдых; право на социальную поддержку и многое другое.

Но вместе с правами есть и обязанности: каждый гражданин должен соблюдать законы, платить налоги, беречь природу, защищать Отечество.

Что символизирует 12 декабря?

День Конституции — это напоминание, что у каждого гражданина есть законная защита; права нельзя «дать или забрать по настроению» — они закреплены в основном законе страны.

Это важная точка опоры для стабильности, доверия и развития общества.

Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0