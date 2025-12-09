День Конституции России 12 декабря 2025: что важно знать?
12 декабря 2025 года россияне отметят День Конституции Российской Федерации. Именно в этот день в 1993 году приняли основной закон страны, который до сих пор определяет, как устроено государство, какие права есть у граждан и за что отвечает власть.
12 декабря 2025 — выходной или рабочий день?В 2025 году 12 декабря выпадает на пятницу и является рабочим днём.
Несмотря на высокий государственный статус праздника, День Конституции с 2005 года не относится к нерабочим праздничным дням. Поэтому в 2025 году дополнительного выходного не предусмотрено.
Почему Конституция — это не «книжка для юристов»?Большинство людей вспоминают о Конституции только на уроках в школе или в праздничные даты. Но на самом деле мы сталкиваемся с её нормами почти каждый день, часто не замечая этого:
- когда бесплатно отводим детей на учебу в школу;
- когда идём в поликлинику за медицинской помощью;
- когда устраиваемся на работу;
- когда получаем пенсию или пособия.
Как появился основной закон страны?Современную Конституцию приняли 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. Новый основной закон страны стал точкой, с которой Россия начала выстраивать современную систему власти, судов и прав человека.
С этого момента:
- закрепили принцип разделения властей;
- провозгласили человека и его права высшей ценностью;
- утвердили федеративное устройство России.
Почему Конституцию меняют, и что это значит?Конституция — «живой» документ. Чтобы она соответствовала времени, в неё вносят поправки. Самыми масштабными стали изменения в 2020 году. Они усилили социальные гарантии, поддержку семьи и детства, роль государства в защите истории и культуры, устойчивость системы власти.
При этом базовые права человека остаются неизменными — это главный принцип.
Какие права защищает Конституция России?
В повседневной жизни Конституция гарантирует: право на жизнь и безопасность; право на медицинскую помощь; право на образование; право на труд и отдых; право на социальную поддержку и многое другое.
Но вместе с правами есть и обязанности: каждый гражданин должен соблюдать законы, платить налоги, беречь природу, защищать Отечество.
Что символизирует 12 декабря?День Конституции — это напоминание, что у каждого гражданина есть законная защита; права нельзя «дать или забрать по настроению» — они закреплены в основном законе страны.
Это важная точка опоры для стабильности, доверия и развития общества.