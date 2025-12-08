Под Можайском нашли шесть боеприпасов времён Великой Отечественной войны

08 декабря 2025, 16:38

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Шесть заржавленных снарядов обнаружили волонтёры поисковики в ходе раскопок в районе деревни Захарьино Можайского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Об опасной находке поисковики сообщили в единую службу спасения «Система-112». На место оперативно прибыли взрывотехники специализированного поисково-спасательного отряда №2 Мособлпожспаса.





«Специалисты идентифицировали боеприпасы как 81-миллимитровые миномётные мины времён Великой Отечественной войны. Ликвидировать их на месте находки было небезопасно, поэтому мины было решено увезти на полигон», — говорится в сообщении.