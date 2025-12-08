Под Можайском нашли шесть боеприпасов времён Великой Отечественной войны
Шесть заржавленных снарядов обнаружили волонтёры поисковики в ходе раскопок в районе деревни Захарьино Можайского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Об опасной находке поисковики сообщили в единую службу спасения «Система-112». На место оперативно прибыли взрывотехники специализированного поисково-спасательного отряда №2 Мособлпожспаса.
«Специалисты идентифицировали боеприпасы как 81-миллимитровые миномётные мины времён Великой Отечественной войны. Ликвидировать их на месте находки было небезопасно, поэтому мины было решено увезти на полигон», — говорится в сообщении.Боеприпасы уложили в специальный контейнер, переместили на полигон и там уничтожили, соблюдая все правила безопасности.