Под Рузой спилили вековую ель, которая станет главной новогодней ёлкой России
В Рузском муниципальном округе Подмосковья спилили ель, которая украсит Соборную площадь Кремля, передаёт корреспондент «Радио 1».
Специальная комиссия отсмотрела 24 ели-претендентки, чтобы выбрать подходящее по всем параметрам дерево.
«Ежегодно мы определяем несколько десятков ёлок, которые подпадают под определённые критерии. Потом объезжаем все территории и определяем самую красивую, лучшую и пушистую ёлку, которая становится главной новогодней елью. Рузский лес нам дарит уже вторую лесную красавицу. Возраст этого дерева – 100 лет, высота – 26 метров, диаметр ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров», – рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
С 2007 года главную новогоднюю ёлку в Кремль доставляют только из Подмосковья, причём во второй раз – из Рузы.
«Очень рады, что Руза второй раз стала участником этого прекрасного всероссийского мероприятия. Для нас это большая ответственность, но мы довольны, что такое внимание уделяется Рузскому муниципальному округу», – сказал глава муниципалитета Александр Горбылёв.Вечером в среду подмосковное дерево будут встречать в Московском кремле.
«У нас подготовлен автопоезд, ёлку упакуют, чтобы не повредить её, и чтобы она не помешала другим участникам движения. Перевозить её будут в сопровождении сотрудников ДПС. 10 декабря в 22 часа мы её встречаем на Красной площади и торжественно провозим на территорию Московского кремля, на Соборную площадь», – подчеркнул начальник Главного эксплуатационного управления Управделами президента Евгений Ганзен.Планируется, что ель будет радовать гостей Кремля до конца новогоднего сезона, то есть до 20 января.