4 ноября в более чем 80 парках Московской области пройдет масштабное общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство», приуроченное ко Дню народного единства. Жителей и гостей региона ждут концерты, фестивали, ярмарки и интерактивные площадки, отражающие богатство культурного наследия России. В 28 парках состоится акция «Шествие дружбы», в 48 — пройдут мастер-классы народных ремесел, а в 26 — откроются ярмарки «Достояние Родины». Подробнее о том, ​где отпраздновать День народного единства в Подмосковье, расскажет «Радио 1».





Содержание Химки: шествие, фотовыставка и исполнение гимна России Зарайск: флешмобы, чаепитие и ремесленные мастер-классы Воскресенск: доспехи, казаки и русские сказки Ликино-Дулево: исторический квест и кулинарные традиции Пушкино: резьба по дереву и исторические викторины Люберцы: праздник «Россия — дом для всех народов» Можайск: фестиваль танцев и концерты в сельских домах культуры Рузский округ: музейное путешествие в историю праздника Коломна: фестиваль национальных культур «Под небом одним» Серпухов: квесты, мастер-классы и фотозоны Дубровицы: концерт фолк-ансамблей и балалаечная музыка Кубинка: концерт Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра Волоколамск: ремесла, квесты и танцы народов мира Клин: выступление ансамбля «Дмитровские рожечники» в Сестрорецком парке

Химки: шествие, фотовыставка и исполнение гимна России

Зарайск: флешмобы, чаепитие и ремесленные мастер-классы

Воскресенск: доспехи, казаки и русские сказки

Ликино-Дулево: исторический квест и кулинарные традиции

Пушкино: резьба по дереву и исторические викторины

Люберцы: праздник «Россия — дом для всех народов»

Можайск: фестиваль танцев и концерты в сельских домах культуры

11:00 в ДК р.п. Уваровка пройдет 15-й фестиваль хореографического искусства «Танцы народов России» (6+);

14:00 — праздничный концерт в Можайском культурно-досуговом центре (6+);

16:00 — концерт «В единстве сила» в ДК с. Поречье (6+);

12:00 — программа «В единстве наша сила!» в ДК д. Клементьево (6+).

Рузский округ: музейное путешествие в историю праздника

Коломна: фестиваль национальных культур «Под небом одним»

Серпухов: квесты, мастер-классы и фотозоны

Дубровицы: концерт фолк-ансамблей и балалаечная музыка

Кубинка: концерт Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра

Волоколамск: ремесла, квесты и танцы народов мира

12:00 — 13:00 — мастер-класс «Народные ремесла» и творческая зона «Национальная палитра»;

13:00 — 13:45 — исторический квест «Одной историей едины»;

13:45 — 14:00 — акция «Шествие дружбы» и флешмоб «Танцы народов мира»;

14:00 — 15:00 — концертная программа «Многонациональная Россия».

Клин: выступление ансамбля «Дмитровские рожечники» в Сестрорецком парке