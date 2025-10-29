День народного единства в Подмосковье 2025: квесты, концерты, флешмобы и куда еще сходить в выходные дни
4 ноября в более чем 80 парках Московской области пройдет масштабное общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство», приуроченное ко Дню народного единства. Жителей и гостей региона ждут концерты, фестивали, ярмарки и интерактивные площадки, отражающие богатство культурного наследия России. В 28 парках состоится акция «Шествие дружбы», в 48 — пройдут мастер-классы народных ремесел, а в 26 — откроются ярмарки «Достояние Родины». Подробнее о том, где отпраздновать День народного единства в Подмосковье, расскажет «Радио 1».
Химки: шествие, фотовыставка и исполнение гимна РоссииВ парке им. Л. Н. Толстого в Химках пройдет шествие «Единство через коммуникации», участие в котором примут более 300 человек. Гостей ждут интерактивные площадки «Эпохи славных побед», посвященные ключевым вехам отечественной истории: войнам 1612 и 1812 годов и Великой Отечественной войне.
Также состоится всероссийская фотовыставка «Сила традиций: народы Российской Федерации», показ советского кино и театральная миниатюра «Минин и Пожарский». Завершится праздник массовым исполнением Гимна России и концертной программой.
Зарайск: флешмобы, чаепитие и ремесленные мастер-классыВ центральном парке Зарайска жители смогут поучаствовать в акции «Шествие дружбы» и флешмобе «Танцы народов России». Юных гостей ждут мастер-классы по созданию тряпичной куклы и декору «Русская балалайка», а также тематические станции — Татарская, Дагестанская, Башкирская, Осетинская и станция народов Севера.
Посетителей приглашают на самоварную станцию с угощениями и силовые состязания по рывку гири. Завершит праздник концертная программа «Многонациональная Россия».
Воскресенск: доспехи, казаки и русские сказкиВ парке усадьбы Кривякино (Воскресенск) пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и выставка «Родная старина» с демонстрацией старинных доспехов и оружия. Гости увидят показательные выступления «Казачья удаль», выставку кукол в национальных костюмах и смогут сфотографироваться в интерактивной зоне «По следам русских сказок».
Ликино-Дулево: исторический квест и кулинарные традицииВ парке «Дулевский» (Ликино-Дулево) пройдет акция «Шествие дружбы», квест «Одной историей едины» и серия мастер-классов «Народные ремесла». На гастрономических площадках посетители попробуют блюда разных народов России. Праздник завершится хороводом «Танцы народов России» и концертом «Многонациональная Россия».
Пушкино: резьба по дереву и исторические викториныВ Центральном парке Пушкино организуют мастер-классы по росписи деревянных игрушек, созданию флага и резьбе по дереву. Гостей приглашают на исторический квест, лекторий «Моя Россия — моя страна» и фотозону «Образ России». Завершится программа праздничным концертом.
Люберцы: праздник «Россия — дом для всех народов»В Наташинском парке Люберец 31 октября пройдет окружное мероприятие «Россия — дом для всех народов». В программе — праздничный концерт, народные мастер-классы, выставка, фотозона и призы.
Можайск: фестиваль танцев и концерты в сельских домах культурыВ отдаленных селах округа создадут атмосферу тепла и единства.
- 11:00 в ДК р.п. Уваровка пройдет 15-й фестиваль хореографического искусства «Танцы народов России» (6+);
- 14:00 — праздничный концерт в Можайском культурно-досуговом центре (6+);
- 16:00 — концерт «В единстве сила» в ДК с. Поречье (6+);
- 12:00 — программа «В единстве наша сила!» в ДК д. Клементьево (6+).
Рузский округ: музейное путешествие в историю праздника1 ноября Рузский краеведческий музей приглашает на тематическое мероприятие ко Дню народного единства. Посетителей ждет интерактивная экскурсия по истории праздника, творческая мастерская и изготовление памятного сувенира о дружбе и сплоченности. Начало в 15:30, возрастное ограничение — 6+.
Коломна: фестиваль национальных культур «Под небом одним»2 ноября в Центре досуга и культуры «Акатьево» пройдет открытый фестиваль «Под небом одним», приуроченный ко Дню народного единства. В программе — национальная кухня, выставка «Многоцветье культур» и концерт «В нашем единстве — наша сила».
Серпухов: квесты, мастер-классы и фотозоны4 ноября Серпухов отметит праздник в парках им. Олега Степанова и «Принарский». С 12:00 до 15:00 гостей ждут тематические квесты, творческие мастер-классы, спортивные состязания, фотовыставки и праздничные акции. Кроме того, в городском округе 1 ноября в 17:00 состоится концерт в КДЦ «Протон». На нем примут участие народный артист РК Андрей Панюхин, ВИА «Дорогие друзья, при участии Татьяны Богуш — лауреата всероссийских и международных конкурсов.
Дубровицы: концерт фолк-ансамблей и балалаечная музыкаВ рамках проекта «У нас во горенке» 4 ноября в фойе подольского Культурно-просветительского центра «Дубровицы» пройдет праздничная программа. Выступят фолк-группа «Канарейка», ансамбль «Корвега», а также лауреаты международных конкурсов Валентин Антонов (балалайка) и Василий Рогожин (фортепиано).
Для гостей откроется фотозона «Надень народное на День народного единства!», где можно сделать снимок в традиционных костюмах и аксессуарах.
Кубинка: концерт Одинцовского эстрадно-симфонического оркестраВ Центре культуры и творчества «Кубинка» Одинцовского района 4 ноября состоится праздничный концерт Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра, посвященный Дню народного единства.
Волоколамск: ремесла, квесты и танцы народов мираВ Волоколамском городском парке (ул. Парковая, 3) также пройдет праздничное мероприятие «Россия. Родина. Единство» (0+).
Программа рассчитана с 12:00 до 15:00 и включает:
- 12:00 — 13:00 — мастер-класс «Народные ремесла» и творческая зона «Национальная палитра»;
- 13:00 — 13:45 — исторический квест «Одной историей едины»;
- 13:45 — 14:00 — акция «Шествие дружбы» и флешмоб «Танцы народов мира»;
- 14:00 — 15:00 — концертная программа «Многонациональная Россия».
Клин: выступление ансамбля «Дмитровские рожечники» в Сестрорецком парке4 ноября Клин вместе со всей страной отметит День народного единства. Жителей и гостей округа приглашают в Сестрорецкий парк на праздничную программу «В единстве наша сила», начало в 12:00. Со сцены амфитеатра выступит ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники» — уникальный коллектив, лауреат Всероссийских и международных конкурсов, обладатель специального приза ВГТРК.
В программе — рожечная музыка XIX века, народные песни и современные обработки в сопровождении баяна, балалайки, бас-гитары и ударных.