Подмосковные спортсменки выиграли международный турнир по теннису на колясках

29 октября 2025, 10:30

оригинал Людмила Бубнова и Виктория Львова. Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки из Московской области Виктория Львова и Людмила Бубнова одержали победу на международном турнире по теннису на колясках Eureka Cup Taiwan Open. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Представительницы региона стали лучшими в парном разряде.





«В финальной игре соревнований Львова и Бубнова победили дуэт Сакхон Кхантхайит из Таиланда и Марьян Зикри из Израиля. Матч завершился со счётом 7:5, 6:3 в пользу подмосковных теннисисток», — говорится в сообщении.