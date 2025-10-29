Подмосковные спортсменки выиграли международный турнир по теннису на колясках
Спортсменки из Московской области Виктория Львова и Людмила Бубнова одержали победу на международном турнире по теннису на колясках Eureka Cup Taiwan Open. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Представительницы региона стали лучшими в парном разряде.
«В финальной игре соревнований Львова и Бубнова победили дуэт Сакхон Кхантхайит из Таиланда и Марьян Зикри из Израиля. Матч завершился со счётом 7:5, 6:3 в пользу подмосковных теннисисток», — говорится в сообщении.Турнир Eureka Cup Taiwan Open проходил в столице Тайваня Тайбэе с 23 по 27 октября. Участницами соревнований стали сильнейшие спортсменки из девяти стран.
