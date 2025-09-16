«День тыквы» в Мелихове: синтез классического наследия и семейной культурной программы

16 сентября 2025, 18:41

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» приглашает гостей на ежегодное осеннее мероприятие — «День тыквы». Праздник направлен на популяризацию творческого наследия Антона Павловича Чехова и развитие форм семейного культурного досуга.





Центральным культурным событием дня станут театрализованные постановки по мотивам рассказов А.П. Чехова. Фрагменты произведений будут представлены артистами местного театрального коллектива — Чеховской студии. Как уточнили организаторы, для инсценировок отобраны наиболее яркие и комедийные произведения писателя, что позволит сделать классическую литературу доступной для самой широкой аудитории. Конкретные названия рассказов держатся в секрете, чтобы сохранить элемент сюрприза для зрителей.



Параллельно с литературной программой для гостей будет организован ряд практических мастер-классов, разработанных с учетом интересов разных возрастных групп. Данный формат активности призван не только развлечь, но и развить творческие навыки участников.



В программе мастер-классов заявлены:



Изготовление мягких игрушек и традиционных тряпичных кукол.

Работа с художественными материалами: текстурной пастой и акварелью.

Создание аппликаций.

Изготовление тематических предметов быта (игольниц).

