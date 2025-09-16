Международная «Битва роботов» пройдёт в Подмосковье

16 сентября 2025, 16:15

оригинал Фото: пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

11 октября в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоится второй этап международного чемпионата «Битва роботов». На арену выйдут команды из 12 регионов России, а также из Индии и Бразилии, рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.