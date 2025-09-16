Международная «Битва роботов» пройдёт в Подмосковье
11 октября в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоится второй этап международного чемпионата «Битва роботов». На арену выйдут команды из 12 регионов России, а также из Индии и Бразилии, рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В поединках сойдутся 28 машин: 16 тяжёлых роботов весом до 110 кг и 12 мини-роботов до 1,5 кг. Участников ждут церемония открытия, зрелищные бои и шоу-пролог.
Посмотреть соревнования можно будет прямо на площадке или онлайн — на трансляции в VK Видео. Билеты доступны на сайте «Битвы роботов» и в официальном сообществе ВКонтакте.
Читайте также: