В Подмосковье стартовал осенний этап шестого сезона «Театрального поединка»
В Московской области начался осенний этап шестого сезона Молодёжного проекта «Театральный поединок». Первые выступления прошли в Талдомском городском округе, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
В осенний этап пробились 16 коллективов из 15 городских и муниципальных округов Подмосковья. Они заняты в просветительской, конкурсной и партнёрских программах проекта. В рамках образовательной программы педагоги и тренеры по актёрской импровизации приедут в города-участники и проведут индивидуальные мастер-классы.
Все команды, которые начали сезон с «Театральным поединком», но выбыли весной из конкурсной программы, тоже смогут во время четвертьфинальных игр в ноябре присоединиться к мастер-классам от ведущих специалистов проекта.
«В проекте из года в год участвуют десятки театральных коллективов культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств и общеобразовательных школ почти всех муниципальных образований Подмосковья. Помимо признанных театральных центров из крупных городов, в проекте небезуспешно выступают молодёжные коллективы из небольших населённых пунктов. В рамках проекта проходят не только состязания по актёрской импровизации, но и мастер-классы по искусству речи, сценическому движению, хореографии. А специальные партнёрские программы дают юным актёрам возможность продолжить профессиональное образование в театральных вузах страны», – сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Конкурсная программа осеннего этапа проекта состоит из 15 поединков. Соревнования пройдут в октябре и ноябре на профессиональных сценах в формате театральной игры.
Финал состоится 24 ноября на Большой сцене Московского Губернского театра. Участников ждут решающий поединок, который распределит места на пьедестале почёта, а также награждение и гала-концерт. Афиша поединков 1/8 финала опубликована на сайте проекта.