В Подмосковье стартовал осенний этап шестого сезона «Театрального поединка»

11 сентября 2025, 22:59

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Московской области начался осенний этап шестого сезона Молодёжного проекта «Театральный поединок». Первые выступления прошли в Талдомском городском округе, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.





В осенний этап пробились 16 коллективов из 15 городских и муниципальных округов Подмосковья. Они заняты в просветительской, конкурсной и партнёрских программах проекта. В рамках образовательной программы педагоги и тренеры по актёрской импровизации приедут в города-участники и проведут индивидуальные мастер-классы.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



Все команды, которые начали сезон с «Театральным поединком», но выбыли весной из конкурсной программы, тоже смогут во время четвертьфинальных игр в ноябре присоединиться к мастер-классам от ведущих специалистов проекта.





Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



«В проекте из года в год участвуют десятки театральных коллективов культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств и общеобразовательных школ почти всех муниципальных образований Подмосковья. Помимо признанных театральных центров из крупных городов, в проекте небезуспешно выступают молодёжные коллективы из небольших населённых пунктов. В рамках проекта проходят не только состязания по актёрской импровизации, но и мастер-классы по искусству речи, сценическому движению, хореографии. А специальные партнёрские программы дают юным актёрам возможность продолжить профессиональное образование в театральных вузах страны», – сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

