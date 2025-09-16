В Подмосковье ИИ помогает следить за очередями на автобусных остановках
В Московской области запустили систему на базе искусственного интеллекта, которая в часы пик наблюдает за остановками общественного транспорта через камеры «Безопасного региона». Об этом сообщили в Мингосуправления Подмосковья.
Нейросеть в реальном времени считает количество пассажиров, фиксирует время, адрес, маршруты и передаёт эти данные в Центр управления регионом. На специальном экране отображается, есть ли очереди, как движется транспорт и случаются ли задержки.
Если в одном месте регулярно возникают серьезные очереди, перевозчики корректируют расписание или добавляют автобусы большей вместимости.
Больше информации об ИИ-проектах Подмосковья — на портале «Цифровой регион».
