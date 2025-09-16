Достижения.рф

В Подмосковье ИИ помогает следить за очередями на автобусных остановках

оригинал Фото: Медиасток РФ

В Московской области запустили систему на базе искусственного интеллекта, которая в часы пик наблюдает за остановками общественного транспорта через камеры «Безопасного региона». Об этом сообщили в Мингосуправления Подмосковья.



Нейросеть в реальном времени считает количество пассажиров, фиксирует время, адрес, маршруты и передаёт эти данные в Центр управления регионом. На специальном экране отображается, есть ли очереди, как движется транспорт и случаются ли задержки.

Если в одном месте регулярно возникают серьезные очереди, перевозчики корректируют расписание или добавляют автобусы большей вместимости.

Больше информации об ИИ-проектах Подмосковья — на портале «Цифровой регион».

Ирина Паршина

