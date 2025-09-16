В Подмосковье ИИ помогает следить за очередями на автобусных остановках

16 сентября 2025, 10:42

оригинал Фото: Медиасток РФ

В Московской области запустили систему на базе искусственного интеллекта, которая в часы пик наблюдает за остановками общественного транспорта через камеры «Безопасного региона». Об этом сообщили в Мингосуправления Подмосковья.