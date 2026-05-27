День защиты детей в Подмосковье 2026: бесплатное мороженое от губернатора, конкурсы и концерты. Куда сходить всей семьёй?
Бесплатное мороженое, спектакли под открытым небом, концерты, квесты и масштабные детские фестивали — Подмосковье готовится превратить последние выходные мая в настоящий марафон развлечений. В парках и музеях обещают десятки площадок, «волшебные миры» с аниматорами, цифровые шоу и даже выступление трех пианистов за одним роялем ко Дню защиты детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Первый день лета традиционно связан с Международным днем защиты детей, который ежегодно напоминает о важности заботы, поддержки и уважения к правам ребенка. В 2026 году 1 июня выпадает на понедельник, поэтому большая часть праздничных событий в Подмосковье пройдет уже 31 мая.
Парки, музеи и культурные площадки региона готовят сотни бесплатных семейных мероприятий — концерты, спектакли, интерактивы и большие игровые программы. Детей ждут целые улицы развлечений, а родителей — возможность провести выходные в атмосфере настоящего летнего праздника.
Похоже, в этом году Подмосковье решило встретить лето с особым размахом.
100 тысяч порций мороженого и концерты под открытым небом в «Усадьбе Мураново»
Одной из самых ожидаемых традиций Дня защиты детей вновь станет раздача бесплатного мороженого от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Впервые такая акция прошла в 2023 году — тогда детям раздали около 57 тысяч стаканчиков лакомства. Уже в 2024 году количество порций превысило 60 тысяч, а в 2025-м достигло 100 тысяч.
Но на этом сюрпризы не заканчиваются.
В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» подготовили шестичасовую праздничную программу «Детство — это ты и я». На Барском лугу выступят театральные студии и детский коллектив русской песни «Напевочки».
Для детей старше шести лет покажут кукольный спектакль «Три сказки о волшебном цветке», объединивший истории «Заклятый царевич», «Аленький цветочек» и калмыцкую легенду «Лотос». Организаторы обещают атмосферу большого семейного праздника под открытым небом.
«Искусство детям» и ожившие миниатюры в Истре
Одной из самых необычных площадок станет музей «Новый Иерусалим» в Истре. Здесь 31 мая совместно с РГУ имени А. Н. Косыгина проведут большую программу для детей и родителей.
Гостей ждет интерактив «Культура. Технологии. Наука», связанный с выставкой «Лаки. Большая история в миниатюре». Участникам предложат создать цифровую открытку с орнаментами народных промыслов и буквально «оживить» ее с помощью современных технологий.
Посетители смогут анимировать миниатюры, подобрать озвучку и посмотреть короткий видеоряд. А затем праздник продолжится танцевальным мастер-классом от тренеров клуба Fitness One.
Настоящей «изюминкой» дня станет концерт «Искусство детям». В программе — гитарные произведения, детские песни и фортепианная музыка. Особое внимание зрителей наверняка привлечет номер, в котором трое юных пианистов одновременно сыграют за одним роялем.
Кроме того, в этот день бесплатно будет работать детский центр «Экспонариум».
Театр, фотобудка и «Дорисуй свой мир» в Серпухове
Большую семейную программу подготовил и Серпуховский историко-художественный музей. Здесь праздник объединит театральные постановки, современные творческие форматы и образовательные проекты.
В музее пройдет финал проекта «Игра в музей!», где дети покажут результаты двухнедельного обучения и представят собственные работы. В галерее «Каретный сарай» фотограф Ксения Царева проведет мастер-класс и представит фотовыставку, а посетители смогут сделать памятные снимки в фотобудке.
Во дворе музея развернутся интерактивные площадки. Центр «Юни школа» проведет игру «Собери слово!», а художник-иллюстратор предложит участникам превратить обычные фотографии в яркие коллажи на мастер-классе «Дорисуй свой мир».
Гостей ждут сувениры, подарки и театральный финал праздника — спектакль по книге Фредрика Бакмана «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения». Для детей до 18 лет вход в музей будет бесплатным.
Театрализованный концерт «Не бойтесь мечтать!» в Нахабино
Настоящий фестивальный марафон развернется и в Красногорске. Уже 30 мая в Нахабино пройдет пятый фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие талантов» и театрализованный концерт «Не бойтесь мечтать!».
Территория возле торгового центра «Арбуз» на весь день превратится в большую праздничную площадку. Здесь заработают игровой городок, детское караоке, ярмарка народных мастеров и творческие мастер-классы.
Все желающие смогут присоединиться к акции «Адрес детства — лето» и сделать фотографии в специально оформленной фотозоне. Организаторы обещают, что атмосфера праздника сохранится с самого утра и до позднего вечера.
Праздник в парках Ступино и Долгопрудного
В поселке Михнево городского округа Ступино 1 июня пройдет «Праздник солнечного света». Для детей подготовили квесты, конкурсы, подвижные игры, мастер-классы и аквагрим.
Организаторы обещают настоящий «волшебный мир» с аниматорами, где можно будет перевоплотиться в любимых сказочных героев и пройти веселые испытания.
Не менее масштабно День защиты детей отметят в Долгопрудном. Праздничные площадки одновременно откроются в Центральном парке Победы, парке на Молодежной, в Новых Водниках и на площади у Дома офицеров в Военном городке.
Для гостей подготовят анимационные программы, спортивные эстафеты, фотозоны и мастер-классы. В анонсе праздника говорится:
«Яркая программа с воздушными шарами, весёлыми состязаниями и мастер-классами закружит в хороводе праздника и девчонок и мальчишек. А профессиональные аниматоры проследят, чтоб никто не остался в стороне!»
«Город профессий» и праздник на несколько дней в Ленинском округе
Сразу несколько дней праздничные мероприятия будут проходить и в Ленинском городском округе. С 29 мая по 1 июня здесь организуют более 15 программ для детей и подростков.
Начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации округа Владимир Каширин отметил:
«Организация интересного и безопасного досуга для юных жителей, особенно в период летних каникул, — одна из важнейших задач. День защиты детей традиционно станет ярким стартом лета, наполненным улыбками, творчеством и приятными сюрпризами для ребят всех возрастов».
В разных населенных пунктах округа состоятся программы «Краски лета», «Праздник солнца — праздник детства!», «Летние приключения» и «Солнечный круг».
Главным событием станет общеобластное мероприятие «Город профессий», которое одновременно пройдет на площадках Центрального и Расторгуевского парков, а также в лесопарке «Высота». В Центральном парке Видного также состоятся конкурс рисунков на асфальте и концерт «Навстречу лету!».
Именно с таких выходных у многих и начинается ощущение настоящего лета — с музыки в парках, воздушных шаров, мороженого и семейных прогулок до самого вечера.