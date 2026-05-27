В подмосковной школе открыли автогородок для изучения ПДД
Детский автогородок «Азбука дорог» открылся на территории школы №52 в посёлке Малаховка округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В городке дети смогут на практике изучать правила безопасного поведения на дорогах.
«Автогородок — это миниатюрная модель настоящего города с дорогами, светофорами, перекрёстками и пешеходными переходами. Здесь дети в игровой форме смогут познакомиться с правилами дорожного движения, освоить навыки безопасного поведения на дороге и получить опыт управления велосипедом и другими транспортными средствами», — рассказала замглавы округа — начальник управления образованием Виктория Бунтина.Ранее такой автогородок открыли на территории гимназии №16 «Интерес» в люберецком микрорайоне Красная Горка.