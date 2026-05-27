VK Fest 2026 в Москве: дата проведения, артисты и новая локация
Музыкально-развлекательный фестиваль под открытым небом VK Fest пройдет 18 и 19 июля 2026 года в Москве.
Этим летом он сменит локацию и развернется на ВДНХ. Территория в 325 гектаров с легендарными павильонами, фонтанами и парками станет масштабной декорацией для главного музыкального события сезона.
Организаторы объявили первую волну артистов. 18 июля на сцену выйдут Zivert, Татьяна Куртукова, Дора, Boulevard Depo, Toxi$, Tesla Boy, Асия, NANSI & SIDOROV, Rozalia, ГУДТАЙМС, UGLI, навздохе, Aarne & Big Baby Tape, Сестренка и Markul.
19 июля зрителей ждут t.A.T.u, «Агата Кристи», GONE.Fludd, ICEGERGET, Zventa Sventana, хмыров, пазнякс, мартин, ТРАВМА и Крыли.
Также в программе заявлены FEDUK, OG Buda, Ева Польна, IOWA, JONY, PIZZA, Артур Пирожков, BLIZKEY, Словетский, Антоха МС, Lida, SALUKI, Слава КПСС, тима ищет свет, Moreart, Ульяна Мамушкина, ARUSTAMOV, ПЛУТТО, Cheese People, osiwoy, Nomad Punk, SKY RAE, Катюша, CHEBANOV и Полка.
Помимо музыкальной программы, гостей ждет VK Лекторий, зона видеоигр, спортивные площадки, танцпол, мастер-классы и фудкорт.
Стоимость взрослого билета на два дня составляет 9,5 тысяч рублей, детского — 3200 рублей. Фестиваль также пройдет в Санкт-Петербурге, Сириусе и Казани.
