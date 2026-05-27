В Бронницах завершают строительство корпуса лицея на 100 мест

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Новый корпус лицея, рассчитанный на 100 учеников, строят на улице Льва Толстого в Бронницах. В настоящее время готовность объекта превысила 87%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Площадь постройки составляет более четырёх с половиной тысяч квадратных метров. Там обустроят кабинеты для изучения химии, биологии и физики, мастерские, большую столовую, актовый и спортивный залы, а также библиотечно-информационный центр.





«Сейчас в здании завершают чистовую отделку помещений: укладывают полы и красят стены. Кроме того, там проводят электромонтажные работы и монтируют лифтовое оборудование, а на прилегающей территории устанавливают спортивные и детские площадки и укладывают асфальт в проездах», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.