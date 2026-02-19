Достижения.рф

День Защитника Отечества в подмосковном музее Вадима Задорожного: показ военной техники, полевая кухня и сборка моделей «Звезда»

оригинал
Фото: пресс-служба Музея техники Вадима Задорожного

23 февраля музей техники Вадима Задорожного в Красногорске приглашает на большое празднование Дня Защитника Отечества. Для гостей подготовили парад кадетов, демонстрацию боевой техники, сборные экскурсии, исторический квест с подарками и праздничный концерт.




Подробнее о праздновании в эфире «Радио 1» рассказал руководитель отдела развития музея техники Юрий Гребенщиков.

Парад и демонстрация техники: что покажут посетителям?


«Фишкой нашего мероприятия будет парад с участием реальной боевой техники, реальных танков, бронированных машин, курсантов, кадетов, наших самых юных защитников, воспитанников детских садов. Это повод прийти всей семьей», — отмечает Юрий.
Фото: пресс-служба Музея техники Вадима Задорожного
Гости смогут увидеть легендарную «34-ку», а еще — современные гусеничные и колесные бронированные машины. Все экспонаты покажут на открытой площадке музея, независимо от погодных условий.

Исторический квест и сборные экскурсии для всей семьи


Гостей ждут сборные экскурсии по главным экспозициям музея, где расскажут об истории военной техники и её развитии. Для детей и взрослых организуют интерактивные мероприятия, в том числе исторический квест с памятными подарками.

«В музее можно показать детям настоящую технику, поговорить с ними об истории нашей страны и провести день вместе с семьей и друзьями», — объясняет сотрудник.
Фото: пресс-служба Музея техники Вадима Задорожного

Мастер-класс по сборке моделей от компании «Звезда»


Для любителей творческих занятий музей подготовил мастер-класс по сборке моделей техники в миниатюре.

«История со «Звездой» — давняя. Мы очень близкие партнеры, и будем проводить мастер-классы с участием их специалистов. Если кто-то захочет проявить себя впервые или приобрести новые знания, лучшие эксперты компании «Звезда» с удовольствием с этим помогут», — говорит Юрий Гребенщиков в диалоге с «Радио 1».
Мастер-класс могут посетить все гости музея, независимо от возраста и опыта.

Как попасть на праздник?

Музей рекомендует планировать визит заранее, так как в праздничные дни ожидается большое количество гостей. Для удобства можно купить билеты заранее и зарегистрироваться онлайн.

Фото: пресс-служба Музея техники Вадима Задорожного
А еще, на площадке будет работать полевая кухня. В период праздников вся команда музея превращается и в поваров, и в волонтеров.

Адрес: Ильинское шоссе, 4-й километр, с8, посёлок Архангельское, территория музея техники Вадима Задорожного.

Читайте также:

Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0