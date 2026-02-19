День Защитника Отечества в подмосковном музее Вадима Задорожного: показ военной техники, полевая кухня и сборка моделей «Звезда»
23 февраля музей техники Вадима Задорожного в Красногорске приглашает на большое празднование Дня Защитника Отечества. Для гостей подготовили парад кадетов, демонстрацию боевой техники, сборные экскурсии, исторический квест с подарками и праздничный концерт.
Подробнее о праздновании в эфире «Радио 1» рассказал руководитель отдела развития музея техники Юрий Гребенщиков.
Парад и демонстрация техники: что покажут посетителям?
«Фишкой нашего мероприятия будет парад с участием реальной боевой техники, реальных танков, бронированных машин, курсантов, кадетов, наших самых юных защитников, воспитанников детских садов. Это повод прийти всей семьей», — отмечает Юрий.Гости смогут увидеть легендарную «34-ку», а еще — современные гусеничные и колесные бронированные машины. Все экспонаты покажут на открытой площадке музея, независимо от погодных условий.
Исторический квест и сборные экскурсии для всей семьи
Гостей ждут сборные экскурсии по главным экспозициям музея, где расскажут об истории военной техники и её развитии. Для детей и взрослых организуют интерактивные мероприятия, в том числе исторический квест с памятными подарками.
«В музее можно показать детям настоящую технику, поговорить с ними об истории нашей страны и провести день вместе с семьей и друзьями», — объясняет сотрудник.
Мастер-класс по сборке моделей от компании «Звезда»
Для любителей творческих занятий музей подготовил мастер-класс по сборке моделей техники в миниатюре.
«История со «Звездой» — давняя. Мы очень близкие партнеры, и будем проводить мастер-классы с участием их специалистов. Если кто-то захочет проявить себя впервые или приобрести новые знания, лучшие эксперты компании «Звезда» с удовольствием с этим помогут», — говорит Юрий Гребенщиков в диалоге с «Радио 1».Мастер-класс могут посетить все гости музея, независимо от возраста и опыта.
Как попасть на праздник?Музей рекомендует планировать визит заранее, так как в праздничные дни ожидается большое количество гостей. Для удобства можно купить билеты заранее и зарегистрироваться онлайн.
А еще, на площадке будет работать полевая кухня. В период праздников вся команда музея превращается и в поваров, и в волонтеров.
Адрес: Ильинское шоссе, 4-й километр, с8, посёлок Архангельское, территория музея техники Вадима Задорожного.