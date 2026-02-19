Побег на три дня: места недалеко от Подмосковья, где можно насладиться природой вдали от городской суеты 23 февраля
День защитника Отечества — отличный повод выбраться за пределы шумного мегаполиса и насладиться зимними пейзажами. Несмотря на холод, природа обладает своим особым очарованием. Мы собрали для вас подборку загородных мест, где можно отдохнуть все три дня, расслабиться и забыть о повседневных заботах. Подробнее о них читайте в материале «Радио 1».
Загородный клуб «Александръ»Этот загородный клуб расположен всего в 22 км от МКАД. Здесь вас ждут уютные номера и стильные коттеджи. Гостям предложат вкусные блюда из собственного ресторана. Выберите жилье в лесопарковой зоне или у воды, чтобы насладиться природой в полной мере.
Адрес: Одинцовский городской округ, дер. Власово, ул. Лесная, 4.
Загородный клуб «Золотые караси»Комплекс «Золотые караси» находится в живописном селе Огуднево, в 42 км от Балашихи. Деревянные коттеджи с террасами и видом на озеро обеспечивают комфортный отдых. Здесь можно прогуляться по долине реки Пруженка или заняться зимней рыбалкой. Удаленность от соседей создаёт атмосферу уединения.
Адрес: Щелковский район, дер. Огуднево.
Парк-отель и центр конного отдыха «Караван»Этот центр станет настоящей находкой для любителей верховой езды. Комфортабельные деревянные коттеджи рассчитаны на 2-6 человек. Катание на лошадях стоит 2000 рублей за час. Кроме того, здесь доступны уличные игры. Не упустите шанс посетить водопад Радужный и сыроварню.
Адрес: Жуковский район, дер. Инино.
Загородный клуб «Барин»Если вы хотите не только отдохнуть на природе, но и насладиться банными процедурами, загляните в клуб «Барин». Здесь предлагают уютные таунхаусы, русскую баню и конные прогулки. На территории работает ресторан с русской кухней и контактный мини-зоопарк для детей.
Адрес: Щёлково, дер. Протасово, ул. Весенняя, 4.
Центр экотуризма БерхиноЭтот комплекс предлагает великолепную природу и современную инфраструктуру всего в 22 км от Луховиц. Здесь можно проводить время с семьей или друзьями, устраивать свадьбы и корпоративы. Гостям доступны экскурсии, рыбалка и фермерские продукты без ГМО.
Адрес: Луховицкий район, дер. Берхино, ул. Осетровая, 1.
Выбирайте одно из этих волшебных мест для своего мини-путешествия и наслаждайтесь зимним отдыхом!