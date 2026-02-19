Музей Чайковского в Клину подготовил программу ко Дню защитника Отечества

19 февраля 2026, 12:40

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

23 февраля Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского приглашает гостей на тематическую программу, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.







В 12:00 и 14:00 состоятся обзорные экскурсии по музею-заповеднику. Посетители осмотрят мемориальный дом, прогуляются по старинному парку и посетят каретный сарай. Также гости познакомятся с экспозицией «П.И. Чайковский. Симфония «Жизнь» (12+).



В 13:00 начнется детская игровая программа «Дослужиться до генерала» (6+). Юным участникам расскажут о военном прошлом семьи композитора и его предках, носивших высокие звания. Ребята ответят на вопросы викторины, услышат Увертюру «1812 год» и смогут сделать поздравительную открытку для пап и дедушек.



Запись по телефонам: +7 (985) 456-08-10, +7 (49624) 2-10-50. Адрес: Клин, ул. Чайковского, 48.