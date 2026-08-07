Химкинский депутат Монастырская рассказала об обновлении культурной жизни округа
Депутат Монастырская: Каждый житель Подмосковья должен дотронуться до культуры
В 2021 году в рамках президентского проекта «Культура» реконструировали Центральную Химкинскую библиотеку, а сейчас в городе продолжают ремонтировать Дворец культуры «Родина».
Об этом рассказала «Радио 1» депутат Совета депутатов городского округа Химки, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.
«Я горжусь командой, с которой мы работаем. Это и Управление культуры нашего города, и руководители учреждений, и уникальные коллективы. Мы много лет работаем в Химках, поэтому знаем запросы жителей. Центральная библиотека – наша гордость, которую администрация Московской области характеризует как одну из ведущих модельных библиотек в стране. Сейчас это яркое пространство, которое постоянно трансформируется. Сюда приходит на мероприятия огромнейшее количество жителей, они душевно проводят время. Очень ждём открытия после капитального ремонта Дворца культуры «Родина». В этом году он празднует 65-летний юбилей», – отметила Монастырская.
Она добавила, что за последние пять лет на жизни городского округа заметно сказалась реализация национальных проектов.
«Все три наши детские школы искусств приняли участие в национальном проекте «Культура» и в наших подмосковных проектах по закупке музыкальных инструментов. Наши ДШИ очень существенно оснастили. Они и раньше имели достаточно хорошую материально-техническую базу. Но сейчас, например, в нашей школе есть оркестровые колокола, которые имеют даже не все государственные оркестры. Такие вещи позволяют детям развиваться и понимать, что они учатся в каком-то совершенно уникальном месте», – сказала собеседница «Радио 1».
По словам Инны Монастырской, объекты культуры становятся местами притяжения жителей.
«И в школах искусств, и в нашей прекрасной картинной галерее имени Горшина, и в построенном музейно-выставочным комплексе «Артишок» – просто огромные потоки людей, которые приходят на различные мероприятия, выставки, концерты. В ЦДШИ бывают концерты, на которых даже сесть негде. Это и хореографические, и оркестровые концерты», – рассказала директор Центральной детской школы искусств.
Как отметила Монастырская, для неё важно, чтобы каждый житель Московской области мог дотронуться до культуры.
«Это такое зерно развития общества. Понятно, что у нас есть потребность и в школах, и в медицине, и в детсадах. Но если жители ходят в музеи, на концерты, они выходят оттуда совершенно другими людьми, буквально очищаются. Все мероприятия культуры держат людей в хорошем моральном климате. А в наше непростое время единение жителей очень важно. Давление извне, безусловно, создаёт определённую тревогу. Но когда мы все вместе, когда мы объединены каким-то одним делом, ответственно относимся каждый к своей работе, именно это делает нас крепкой и сильной страной», – подчеркнула Монастырская.
Она также напомнила, что в этом году Центральная детская школа искусств отмечает 70-летие. Многие ученики школы – стипендиаты фондов Юрия Башмета, Владимира Спивакова. Учителя также отмечены престижными наградами.