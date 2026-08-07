В Подмосковье приступили к испытанию нового мусоровоза

07 августа 2026, 16:28

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Новый мусоровоз на шасси КАМАЗ поколения К5 начала испытывать на реальных маршрутах Московской области компания «ЭкоЛайф». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Стартовавшие в Подмосковье испытания стали первым опытом эксплуатации этой техники в стране.





«Объём кузова нового мусоровоза составляет 18 кубометров, коэффициент уплотнения мусора доходит до семи благодаря системе непрерывного прессования. В комплектацию входит приёмный бункер из износостойкой стали, боковая подсветка для ночной работы и пневматическое сиденье водителя», — говорится в сообщении.