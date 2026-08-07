В Подмосковье приступили к испытанию нового мусоровоза
Новый мусоровоз на шасси КАМАЗ поколения К5 начала испытывать на реальных маршрутах Московской области компания «ЭкоЛайф». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Стартовавшие в Подмосковье испытания стали первым опытом эксплуатации этой техники в стране.
«Объём кузова нового мусоровоза составляет 18 кубометров, коэффициент уплотнения мусора доходит до семи благодаря системе непрерывного прессования. В комплектацию входит приёмный бункер из износостойкой стали, боковая подсветка для ночной работы и пневматическое сиденье водителя», — говорится в сообщении.Тестирование планируют проводить в течение месяца. Специалисты проверят маневренность машины, надёжность оборудования и эффективность прессования. Обо всех замечаниях сообщат производителю, чтобы модель доработали до начала серийного выпуска.