В Подмосковье за месяц починили более 3,2 тыс. лифтов
3 253 лифта отремонтировали в многоквартирных домах Московской области в июле текущего года по заявкам жителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Ремонтом занимались представители специализированных лифтовых организаций.
«В лифтах меняли изношенные канаты и тормозные накладки, подвесные кабели, замки дверей шахты, башмаки и вкладыши направляющих для устранения вибраций и лишнего шума, ремонтировали привод дверей, электродвигатели, освещение, системы вентиляции и обновляли антивандальные покрытия в кабинах», — говорится в сообщении.Больше всего лифтов починили в округе Люберцы — 358. На втором месте по этому показателю округ Балашиха (301), на третьем Ленинский округ (292), на четвёртом Мытищи (385), а на пятом Химки (257).