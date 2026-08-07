Назван срок запуска движения по новому Рогачёвскому мосту в Дмитрове

07 августа 2026, 17:03

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Новый Рогачёвский мост через канал имени Москвы строят в Дмитрове рядом со старым. Пустить по нему движение планируют в первой половине 2027 года. Ход работ проверили губернатор Московской области Андрей Воробьёв и первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





Строительство моста ведётся в рамках реконструкции трассы Спиридово — А-104 — Дмитров — МБК.





«Жители очень ждут Рогачёвсий мост. Строить его начали 2025 году, а сдать обещают в первом полугодии 2027 года. В планах также строительство путепровода через железную дорогу и реконструкция дорожной сети в Дмитрове — чтобы развязать все узкие места. Всего в Московской области сейчас в работе свыше 80 крупных дорожных проектов», — сказал Воробьёв.

Слева направо: руководитель проекта «Мостоотряд-90» Константин Гавриленко, Андрей Воробьёв и Денис Кравченко. Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

«Рогачёвский мост — это важная транспортная артерия, которая обеспечивает связь микрорайонов в восточной и западной частях Дмитрова. Новым мостом ежедневно будут пользоваться около 80 тысяч жителей. Рассчитываем, что уже в сентябре проведут смычку пролётов, и в 2027 году состоится запуск движения. После ввода нового моста и путепровода автомобилисты смогут экономить на этом участке до 40 минут в часы пик. Строительство на контроле областных властей. И я как депутат Государственной думы тоже слежу за сроками реализации», — сказал Кравченко.