В Химках запустят экстремальный аттракцион
Карусель с вращением на 360 градусов запустят в зоне аттракционов «Сказочный бор» на территории парка культуры и отдыха имени Льва Толстого в Химках в субботу, 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Аттракцион называется «Колобок» — от славянского слова «коло», обозначающего колесо или окружность. Он максимально приближен к настоящим космическим испытаниям и даже даёт ощущение невесомости.
«Мероприятия в честь открытия новой карусели начнутся в полдень. Гостями праздника станут испытатели и баллистики НПО имени С.А. Лавочкина. А с 14:00 до 16:00 для детей и подростков запланирована интерактивная космическая программа с путешествием по планетам и выполнением спасательной миссии», — говорится в сообщении.Вместимость аттракциона составляет 16 человек — они размещаются в восьми открытых кабинках.