В Химках запустят экстремальный аттракцион

04 августа 2026, 18:35

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Карусель с вращением на 360 градусов запустят в зоне аттракционов «Сказочный бор» на территории парка культуры и отдыха имени Льва Толстого в Химках в субботу, 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Аттракцион называется «Колобок» — от славянского слова «коло», обозначающего колесо или окружность. Он максимально приближен к настоящим космическим испытаниям и даже даёт ощущение невесомости.





«Мероприятия в честь открытия новой карусели начнутся в полдень. Гостями праздника станут испытатели и баллистики НПО имени С.А. Лавочкина. А с 14:00 до 16:00 для детей и подростков запланирована интерактивная космическая программа с путешествием по планетам и выполнением спасательной миссии», — говорится в сообщении.