Ремонт Центра образования №26 в Богородском округе завершат к 1 сентября

04 августа 2026, 18:06

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание Центра образования №26, расположенное в деревне Большое Буньково Богородского округа, капитально ремонтируют. Завершить работы должны до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Ремонт школы площадью около 5 900 квадратных метров проводится в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас на объекте продолжаются фасадные работы, обустройство входной группы, устройство системы вентиляции, монтаж электросетей и благоустройство прилегающей территории. Общая готовность составляет 75%», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.