Депутат Пахомов о подготовке будущих бойцов в Центре «Витязь»: «Доброе и человеческое отношение к каждому»

29 августа 2025, 12:20

Депутат Пахомов: уровень подготовки будущих бойцов в Центре «Витязь» – высокий

оригинал Фото: пресс-служба правительства Московской области

В Балашихе действует центр «Витязь», который объединяет в одном месте все этапы оформления контракта с Минобороны РФ и начальную подготовку бойцов.





Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов посетил Центр и рассказал в интервью «Радио 1» о деталях работы «Витязя», социальной защите и поддержке военнослужащих.



«Центр «Витязь» действительно уникальный. Я видел много разных центров подготовки, но здесь даже я был впечатлён, начиная от хозяйственной части, заканчивая технической и административной. Если говорить про весь путь, который проходит будущий боец, то человеку достаточно просто принять решение о заключении контракта и прийти в этот Центр. Далее сотрудники проводят за будущего бойца всю работу с документами. После прохождения этой процедуры человек получает все необходимые базовые подготовительные навыки, которые пригодятся везде, где он впоследствии решит проходить службу. За 5-6 дней человек, решивший заключить контракт в центре «Витязь, может познакомиться со всеми азами, может даже побывать в бою, поскольку на площадках смоделированы инструкторами, побывавшими в зонах конфликтов, разные боевые ситуации», – рассказал Пахомов.

Фото: пресс-служба правительства Московской области



«В основном нужны только паспорт и желание. Если чего-то не хватает, то в режиме одного окна администрация центра затребует это на месте и получит документы. То есть, фактически, все происходит автоматически. Пока за человека готовят все необходимые документы, он проходит подготовку», – отметил депутат.

Фото: пресс-служба правительства Московской области



«В основном это, конечно, ребята, прошедшие горячие точки раньше. Но есть и те, кто уже побывал на СВО и делится реальным опытом. Они готовы вернуться назад, но понимают, что сейчас нужны здесь, потому что сохраняют своей работой огромное количество жизней в будущем. Там полный набор опытнейших в прикладном смысле педагогов».

Фото: пресс-служба правительства Московской области



«В нашей стране огромное количество различных мер. Понятно, что мы при любой появляющейся возможности и новых идеях расширяем их. Но наша главная задача – чтобы ребята, которые служат, были абсолютно спокойны за свои семьи. Пакеты поддержки семей и контакты с ними выстроены в каждом регионе, но Московскую область здесь можно приводить как самый хороший пример доброго и человеческого отношения к каждому. Также в России действуют льготы по ЖКХ, есть льготная ипотека. В целом, защита на законодательном уровне высокая. Ну и пока ребята находятся в зоне СВО, если они получают ранение, соответствующие выплаты также положены. Сейчас это доведено до автоматизма», – резюмировал Пахомов.