Депутат Мособлдумы Голубев перечислил меры поддержки участников СВО и их семей
Подмосковье сегодня предлагает один из самых больших в стране размеров единовременных выплат для военных-контрактников – 3 млн. рублей. Об этом «Радио 1» сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«Эта выплата начисляется разово при заключении контракта. Она складывается из двух частей – федеральной и региональной. Более 85% этой суммы обеспечивает бюджет Московской области. Что касается регулярных выплат, то ежемесячно участнику специальной военной операции выплачивается денежное довольствие. В зависимости от воинского звания и должности его размер может меняться в сторону увеличения. Если брать базовый вариант, когда речь идёт о рядовом стрелке, актуальный размер довольствия на сегодня – 210 тыс. рублей. Чем выше звание, тем больше выплата», – пояснил парламентарий.На случай получения ранения, контузии, травмы или увечья предусмотрена единовременная денежная выплата, которая определяется тяжестью повреждения.
«Если в результате увечья наш боец получает инвалидность, начисляется единовременная выплата в размере 4 млн. рублей, и в зависимости от степени тяжести ранения – от 100 тыс. до 3 млн. рублей. В случае гибели нашего героя-участника СВО членам его семьи в дополнение к федеральным обязательным выплатам в Московской области назначаетесь временная выплата в 3 млн рублей. Гражданам России с местом жительства в Московской области, получившим инвалидность в результате боевых действий, а также детям участников СВО и тех, кто отдал жизнь за Родину, в Подмосковье за счёт регионального бюджета устанавливается ещё и дополнительная ежегодная денежная выплата в размере 24 тыс. рублей» – отметил Голубев.Он добавил, что Московская область обеспечивает гарантии для детей героев, отдавших жизнь за Родину. Недавно Мособлдума установила ещё одну меру поддержки семье погибшего и умершего участника СВО. На каждого ребёнка, который учится в образовательных учреждениях региона, для подготовки к школе ежегодно выплачиваются 10 тыс. рублей.
Андрей Голубев также перечислил виды социальной помощи для семей контрактников.
«Они разделяются на федеральные и региональные. Ранее по поручению президента был разработан стандарт из обязательных 20 мер поддержки для регионов. Мы этот стандарт не только полностью выполняем, но предусмотрели ещё больше мер регионального уровня. Команда губернатора и Мособлдума установила 30 региональных дополнительных мер поддержки в дополнении к 40 федеральным», – пояснил депутат.Существует обширный перечень льгот для участников СВО и членов их семей, которые финансируются бюджетом региона. Это и внеочередное зачисление ребёнка в детский сад, и бесплатный завтрак и обед в школе, и бесплатные продлёнка, кружки и секции, социальные услуги на дому для пожилых родителей.
«Это очень важная мера поддержки, чтобы защитник, у которого остались дома пожилые родители, был уверен, что они не одни. Можно также назвать внеочередное направление в социальный стационар пожилых родителей, льготное зубопротезирование для наших участников СВО на сумму от 120 тыс. рублей, а в случае ранения в лицо – до 1 млн рублей за счёт регионального бюджета. Другие меры поддержки - бесплатная психологическая помощь, бесплатная организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования», – добавил депутат.Московская область первой в стране приняла закон об обязательном квотировании рабочих мест для участников спецоперации. Демобилизовавшись, боец гарантированно трудоустраивается на лучшие предприятия региона, так как каждый работодатель обязан предусмотреть рабочее место для него.
Голубев рассказал и о программах реабилитации ветеранов СВО.
«Мы здесь тоже лидеры, сделали это первыми в стране, и наш опыт изучают другие регионы. В сети региональных учреждений могут находиться как защитники Отечества, так и члены семьи. А для детей участников СВО от семи до 15 лет по традиции каждый год в бесплатной основе выдаём путевки на отдых в наш лучший оздоровительный комплекс «Литвиново», – добавил законодатель.Что касается жилья, то при его отсутствии или при наличии неблагоприятных жилищных условий преимущественное право на внеочередное получение жилья или жилищных субсидий имеет военнослужащий, имеющий одного и более ребёнка-инвалида, проживающего совместно с ним.
«Также на региональном уровне принят закон, по которому введена денежная выплата в размере 500 тыс. рублей взамен земельных участков, в соответствии с распоряжением президента. Эта выплата предоставляется лицам, заключающим контракт и пребывавшим в добровольческих формированиях, выполнявшим задания в зоне специальной военной операции, которые удостоены звания Героя России или орденов России за участие в СВО. Эта выплата уже активно выплачивается. При этом мы совершенствуем наш закон. Если раньше её выплачивали в случае гибели героя только его родным, проживающим в области, сегодня мы расширили это выплаты на случай, если родные проживали в других регионах», – заключил собеседник «Радио 1».О том, что в Подмосковье для участников СВО и их семей, кроме федеральных мер поддержки, действуют региональные, в интервью журналисту Владимиру Соловьёву рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв. Они вместе посетили в Балашихе Центр специальной подготовки «Витязь». Там запустили 30-дневные курсы подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Всю информацию о курсах и о заключении контракта с Минобороны можно найти на сайте.