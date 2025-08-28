Депутат Мособлдумы Голубев перечислил меры поддержки участников СВО и их семей

28 августа 2025, 18:38

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Подмосковье сегодня предлагает один из самых больших в стране размеров единовременных выплат для военных-контрактников – 3 млн. рублей. Об этом «Радио 1» сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.







«Эта выплата начисляется разово при заключении контракта. Она складывается из двух частей – федеральной и региональной. Более 85% этой суммы обеспечивает бюджет Московской области. Что касается регулярных выплат, то ежемесячно участнику специальной военной операции выплачивается денежное довольствие. В зависимости от воинского звания и должности его размер может меняться в сторону увеличения. Если брать базовый вариант, когда речь идёт о рядовом стрелке, актуальный размер довольствия на сегодня – 210 тыс. рублей. Чем выше звание, тем больше выплата», – пояснил парламентарий.

«Если в результате увечья наш боец получает инвалидность, начисляется единовременная выплата в размере 4 млн. рублей, и в зависимости от степени тяжести ранения – от 100 тыс. до 3 млн. рублей. В случае гибели нашего героя-участника СВО членам его семьи в дополнение к федеральным обязательным выплатам в Московской области назначаетесь временная выплата в 3 млн рублей. Гражданам России с местом жительства в Московской области, получившим инвалидность в результате боевых действий, а также детям участников СВО и тех, кто отдал жизнь за Родину, в Подмосковье за счёт регионального бюджета устанавливается ещё и дополнительная ежегодная денежная выплата в размере 24 тыс. рублей» – отметил Голубев.

«Они разделяются на федеральные и региональные. Ранее по поручению президента был разработан стандарт из обязательных 20 мер поддержки для регионов. Мы этот стандарт не только полностью выполняем, но предусмотрели ещё больше мер регионального уровня. Команда губернатора и Мособлдума установила 30 региональных дополнительных мер поддержки в дополнении к 40 федеральным», – пояснил депутат.

«Это очень важная мера поддержки, чтобы защитник, у которого остались дома пожилые родители, был уверен, что они не одни. Можно также назвать внеочередное направление в социальный стационар пожилых родителей, льготное зубопротезирование для наших участников СВО на сумму от 120 тыс. рублей, а в случае ранения в лицо – до 1 млн рублей за счёт регионального бюджета. Другие меры поддержки - бесплатная психологическая помощь, бесплатная организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования», – добавил депутат.

«Мы здесь тоже лидеры, сделали это первыми в стране, и наш опыт изучают другие регионы. В сети региональных учреждений могут находиться как защитники Отечества, так и члены семьи. А для детей участников СВО от семи до 15 лет по традиции каждый год в бесплатной основе выдаём путевки на отдых в наш лучший оздоровительный комплекс «Литвиново», – добавил законодатель.

«Также на региональном уровне принят закон, по которому введена денежная выплата в размере 500 тыс. рублей взамен земельных участков, в соответствии с распоряжением президента. Эта выплата предоставляется лицам, заключающим контракт и пребывавшим в добровольческих формированиях, выполнявшим задания в зоне специальной военной операции, которые удостоены звания Героя России или орденов России за участие в СВО. Эта выплата уже активно выплачивается. При этом мы совершенствуем наш закон. Если раньше её выплачивали в случае гибели героя только его родным, проживающим в области, сегодня мы расширили это выплаты на случай, если родные проживали в других регионах», – заключил собеседник «Радио 1».