Организатор акции «Твори добро, Балашиха!» Жарова о поддержке бойцов СВО: «Главное – желание помогать»
Московская область с первых дней проведения СВО доставляет гуманитарную помощь и оказывает поддержку семьям военнослужащих, проживающим в регионе.
Руководитель регионального ресурсного центра «Волонтёры Подмосковья» в Балашихе, председатель Общественной палаты Балашихи, автор и организатор регулярно проводимой городской благотворительной акции «Твори добро, Балашиха!» Елена Жарова рассказала «Радио 1» об акции «Доброе дело».
«Мы начали работать с первых дней СВО в рамках акции губернатора «Доброе дело» со школьниками, взрослыми, участниками программы «Активное долголетие» и со всеми неравнодушными людьми. Мы собираем и отправляем гуманитарную помощь или вместе с фурой «Доброе дело», которая уходит два раза в месяц на новые территории, или адресно мы обрабатываем заявки, в которых к нам обращаются командиры частей, сами военные или семьи участников СВО. Помимо этого, у нас ещё организовано плетение маскировочных сетей. У нас создано, например, одно из самых ярких сообществ – «Сетевые пчёлки Балашихи», которые за два с небольшим года сплели 4,5 тысячи маскировочных сетей, которые тоже оперативно доставляются в зону проведения СВО», – отметила Жарова.Она добавила, что бойцам СВО важна любая помощь, поскольку им важно чувствовать поддержку и заботу.
Подмосковные волонтёры, помимо доставки гуманитарных грузов, занимаются помощью семьям бойцов. Они ходят по домам, помогают провожать детей в школу и даже могут повесить турник в квартире или сделать другую мужскую работу по дому.
Жарова добавила, что приветствуется любая помощь, поскольку работы очень много. Сейчас, перед наступлением холодов, волонтёры приступают к пошиву спальных мешков, поэтому нужно как можно больше швей или других граждан, которые даже на базовом уровне владеют швейной машиной.
«Главное – желание помогать», – добавила руководитель центра «Волонтёры Подмосковья».Накануне губернатор Московской области и журналист Владимир Соловьёв посетили центр «Витязь», который действует на базе пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе. Глава региона рассказал, как школьники Подмосковья помогают бойцам СВО.
«Наша программа «Доброе дело», которая с 2022 года была инициирована учениками гимназии имени Примакова, – это разные, но всегда трогательные и искренние дела, которые совершают наши ребята и в школах, и в колледжах. Все, что связано с маскировкой, окопные свечи, просто доброе письмо или рисунок. Многие из таких общественников даже не закончили начальную школу. Очень приятно, когда, нахмурившись и с большими переживаниями, ребёнок пишет письмо бойцу», – подчеркнул Воробьёв.