День открытых дверей в «Витязе»: Воробьев сообщил, как узнать о службе по контракту в Подмосковье лично

28 августа 2025, 13:59

В Подмосковье центр специальной подготовки «Витязь» проведет дни открытых дверей

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье Центр специальной подготовки «Витязь» усилил работу с гражданами, проявляющими интерес к службе по контракту. Он функционирует на базе областного пункта отбора на военную службу, и на фоне растущего интереса к его работе теперь каждую субботу проводятся дни открытых дверей.







«Ближайший день открытых дверей пройдет 30 августа, а записаться на него можно здесь: @vityazcsp_bot», — сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Центр мы понимаем, что должны дальше модернизировать. <...> И мы будем искать возможности как можно быстрее реализовать и стендовую стрельбу, которая сегодня полезна, и ангар для того, чтобы проводить соревнования БПЛА. Это не для того, чтобы поиграть. Это для того, чтобы быть готовым. Для того, чтобы вернуться домой, в семью, в свой родной город, в свою любимую Подмосковье, и дальше делать добрые дела», — заключил губернатор.