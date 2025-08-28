День открытых дверей в «Витязе»: Воробьев сообщил, как узнать о службе по контракту в Подмосковье лично
В Подмосковье центр специальной подготовки «Витязь» проведет дни открытых дверей
В Подмосковье Центр специальной подготовки «Витязь» усилил работу с гражданами, проявляющими интерес к службе по контракту. Он функционирует на базе областного пункта отбора на военную службу, и на фоне растущего интереса к его работе теперь каждую субботу проводятся дни открытых дверей.
«Ближайший день открытых дверей пройдет 30 августа, а записаться на него можно здесь: @vityazcsp_bot», — сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев.Программа в центре «Витязь» включает тактическую, огневую и инженерную подготовку, а также основы оказания первой медицинской помощи и боевого взаимодействия. Подготовку проводят 18 инструкторов, а их работу курирует Герой России, почетный житель Московской области и Балашихи, президент ассоциации «Братство краповых беретов «Витязь» Сергей Лысюк.
«Центр мы понимаем, что должны дальше модернизировать. <...> И мы будем искать возможности как можно быстрее реализовать и стендовую стрельбу, которая сегодня полезна, и ангар для того, чтобы проводить соревнования БПЛА. Это не для того, чтобы поиграть. Это для того, чтобы быть готовым. Для того, чтобы вернуться домой, в семью, в свой родной город, в свою любимую Подмосковье, и дальше делать добрые дела», — заключил губернатор.Центр «Витязь» сегодня — это не просто пункт отбора. Здесь все в одном месте: оформление документов, медкомиссия, подготовка и поддержка. Вся информация доступна на сайте контрактмо.рф. На дне открытых дверей желающие могут посмотреть, как все организовано, а также принять участие в занятиях.