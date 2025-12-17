Депутат Светлана Журова рассказала об особенностях зимнего гольфа

17 декабря 2025, 16:05

В Дмитрове определили лучших школьных гольфистов. В новогоднем турнире участвовали 18 команд, зимние соревнования прошли на закрытой площадке.





У многих россиян сформировалось ложное представление о гольфе как о дорогом и элитарном виде спорта. Об этом заявила «Радио 1» почётный президент Ассоциации гольфа России, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«К сожалению, у большинства наверняка отношение к гольфу предвзятое. И услышав сегодняшнюю новость, многие сказали: «Им заняться больше нечем? Гольф – это же такой дорогущий вид спорта, это такой ужас!» И дальше возникают негативные эмоции. Нам, людям, которые любят гольф, каждый раз приходится развеивать эти мифы», – отметила Журова.

«В первый раз в 2016 году в Рио-де-Жанейро с таким большим перерывом для мирового спорта гольфисты участвовали в этих соревнованиях. И там наша девочка, между прочим, установила олимпийский рекорд. Понятно, что в России сейчас создают поля для гольфа. Но когда люди слышат, что гольф играют зимой, они спрашивают: «Они с ума сошли? Как это происходит?» Дело в том, что, когда мы говорим про успехи наших детей, мы имеем в виду школьный гольф. Это гольф в специальном формате, с пластиковыми клюшками, соответствующим оборудованием, безумно интересный. Конечно, никто не сверлит дырки в полу, как думают многие, никто не выбивает мячиками стёкла в школе. Это гольф с мягкими мячиками, очень интересный и увлекательный», – пояснила депутат.

«Такой гольф не требует такой безумной физической нагрузки, но в то же время требует нагрузки статической и интеллектуальной. И это ребёнка очень развивает. Поэтому многие школы проводят соревнования в школьных залах. Это крайне интересно, поверьте мне. Причем оборудование там не такое дорогое, учителя физкультуры очень быстро обучаются навыкам преподавания гольфа в зале. Ну а для детей это интересный урок физкультуры, который их очень увлекает», – сказала Светлана Журова.