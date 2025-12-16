Мирру Андрееву из Подмосковья признали лучшей теннисисткой года
18-летнюю подмосковную спортсменку Мирру Андрееву признали лучшей теннисисткой 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Церемония награждения в рамках ежегодной национальной премии «Русский кубок» Федерации тенниса России состоялась в Москве. Андреева не смогла приехать на неё лично, но записала видеообращение.
«Большое спасибо, что выбрали меня теннисисткой года. Этот приз для меня – очень большой бонус. Приятно получить эту награду, потому что было проделано много сложной работы. Хотелось бы присутствовать лично, но за меня получит приз очень важный человек», – сказала теннисистка.Награду за Мирру получил заслуженный тренер России Артём Дерепаско.
Среди достижений Андреевой в уходящем году – победы на турнирах в Дубае и Индиан-Уэллсе. Дважды она доходила до четвертьфиналов турниров «Большого шлема» – на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.
В парном разряде вместе с Дианой Шнайдер Мирра завоевала два титула, в том числе выиграла крупный турнир в Майами, дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» и четвертьфинала Открытого чемпионата США.
Андреева завершила год на девятой строчке мирового рейтинга.