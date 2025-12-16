Мирру Андрееву из Подмосковья признали лучшей теннисисткой года

16 декабря 2025, 21:22

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

18-летнюю подмосковную спортсменку Мирру Андрееву признали лучшей теннисисткой 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Церемония награждения в рамках ежегодной национальной премии «Русский кубок» Федерации тенниса России состоялась в Москве. Андреева не смогла приехать на неё лично, но записала видеообращение.

«Большое спасибо, что выбрали меня теннисисткой года. Этот приз для меня – очень большой бонус. Приятно получить эту награду, потому что было проделано много сложной работы. Хотелось бы присутствовать лично, но за меня получит приз очень важный человек», – сказала теннисистка.