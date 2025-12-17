Саночники из Подмосковья завоевали четыре медали всероссийских соревнований

17 декабря 2025, 15:31

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях «Юношеский Кубок» по санному спорту среди юниоров и юниорок 18-21 год, юношей и девушек 16-17 лет и юношей и девушек 14-15 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Золото сборной Подмосковья принёс Никита Телецкий.





«Никита, выступавший в категории «юноши 14-15 лет», стал лучшим в дисциплине «одноместные сани», — говорится в сообщении.