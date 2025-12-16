Рапиристка Часовникова из Подмосковья завоевала медаль юниорского Кубка мира

16 декабря 2025, 15:04

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Стефания Часовникова из Московской области выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба п Минспорта региона.





Соревнования проходили в столице Таиланда Бангкоке.



