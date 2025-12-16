Достижения.рф

Рапиристка Часовникова из Подмосковья завоевала медаль юниорского Кубка мира

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Стефания Часовникова из Московской области выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба п Минспорта региона.



Соревнования проходили в столице Таиланда Бангкоке.

«На турнире Часовникова одержала победу над Харукой Шигето из Японии, а также одолела сингапурскую фехтовальщицу Шен Чуси, американку Эллу Калисе и представительницу Тайваня Тин Чжу Хсуань, а в финале уступила спортсменке из США Лю Чжэлинь, возглавляющий мировой юниорский рейтинг», — говорится в сообщении.
Всего в турнире участвовали более 160 спортсменов из 24 стран, включая Россию, Италию, Южную Корею, Филиппины, Польшу, Казахстан, Словакию, Малайзию, США, Макао и др.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0