Рапиристка Часовникова из Подмосковья завоевала медаль юниорского Кубка мира
Стефания Часовникова из Московской области выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба п Минспорта региона.
Соревнования проходили в столице Таиланда Бангкоке.
Всего в турнире участвовали более 160 спортсменов из 24 стран, включая Россию, Италию, Южную Корею, Филиппины, Польшу, Казахстан, Словакию, Малайзию, США, Макао и др.«На турнире Часовникова одержала победу над Харукой Шигето из Японии, а также одолела сингапурскую фехтовальщицу Шен Чуси, американку Эллу Калисе и представительницу Тайваня Тин Чжу Хсуань, а в финале уступила спортсменке из США Лю Чжэлинь, возглавляющий мировой юниорский рейтинг», — говорится в сообщении.