Все виды детских пособий в Подмосковье в 2026 году: кто может получить и как оформить документы?
В 2026 году в Подмосковье вырос прожиточный минимум и вслед за ним увеличились ключевые детские пособия. Некоторые выплаты достигают почти 20 тысяч рублей в месяц. Какие меры поддержки доступны семьям и как их оформить — в материале «Радио 1».
Какие детские пособия действуют в Московской области в 2026 году
В Московской области семьи с детьми могут рассчитывать на широкий перечень мер поддержки: единое пособие, выплаты при рождении ребенка, пособия по уходу до 1,5 лет, выплаты до 3 лет, помощь малообеспеченным и многодетным семьям, пособия беременным женщинам, поддержка семей с детьми-инвалидами, выплаты семьям военнослужащих, компенсации на школьную форму, а также льготы на питание, проезд и кружки в формате социального сертификата.
С 1 января 2026 года прожиточный минимум в регионе увеличили на 5%. Он составил 20 286 рублей на душу населения, а для детей — 19 677 рублей. Это напрямую влияет на размер большинства пособий.
«Увеличение прожиточного минимума способствует увеличению размера выплат и пособий, таких как: единое пособие на детей, соцпомощь, доплата к пенсии и многие другие. В нашем регионе более 690 тысяч жителей получают различные виды социальных выплат, которые индексируются с увеличением прожиточного минимума», — пояснил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
Единое пособие в Московской области
Единое пособие остается одной из самых востребованных выплат и охватывает семьи с детьми до 17 лет и беременных женщин.
Кто имеет право
Беременные женщины (шесть и более недель), вставшие на учет до 12 недель, а также семьи с детьми до 17 лет при соблюдении критериев нуждаемости: доход ниже прожиточного минимума, соответствие требованиям по имуществу и наличие трудового дохода или уважительных причин его отсутствия.
В 2026 году в Подмосковье действует дополнительное условие: учитываются поступления на банковские счета. Если они превышают 200% годового дохода семьи, в выплате могут отказать.
Как оформить
Заявление подается через портал «Госуслуги» или в отделениях Социального фонда России.
Какие документы нужны
Паспорта родителей, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, реквизиты счета, а также документы о доходах и имуществе.
Куда подавать заявление
Социальный фонд России или МФЦ, а также онлайн через «Госуслуги».
Сроки рассмотрения и получения выплат
Рассмотрение занимает до 10 рабочих дней, выплаты назначаются с месяца подачи заявления.
Размер выплаты в 2026 году в Подмосковье составляет: 50% — 9 838 рублей, 75% — 14 758 рублей и 100% — 19 677 рублей.
Пособие при рождении ребенка
Кто имеет право
Один из родителей вне зависимости от дохода и занятости.
Как оформить
Работающим родителям выплата назначается автоматически, неработающим — через Социальный фонд.
Какие документы нужны
Паспорт, свидетельство о рождении ребенка, реквизиты счета.
Куда подавать заявление
Социальный фонд России или портал «Госуслуги».
Сроки рассмотрения и получения выплат
Выплата приходит после регистрации рождения. С 1 февраля 2026 года пособие составляет 28,5 тыс. рублей и выплачивается на каждого ребенка.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Кто имеет право
Родитель или родственник, фактически ухаживающий за ребенком.
Как оформить
Через работодателя или Социальный фонд России.
Какие документы нужны
Справки о доходах, свидетельство о рождении и документы заявителя.
Куда подавать заявление
Работодателю или в Социальный фонд.
Сроки рассмотрения и получения выплат
Назначается после оформления отпуска по уходу. Размер выплаты — не менее 40% среднего заработка. В 2026 году минимум составляет 10 837 рублей, максимум — 83 021 рубль.
Выплаты на детей до 3 лет
Кто имеет право
Малообеспеченные семьи.
Как оформить
Через «Госуслуги» или МФЦ.
Какие документы нужны
Документы о доходах, составе семьи, реквизиты счета.
Куда подавать заявление
СФР или МФЦ.
Сроки рассмотрения и получения выплат
До 10 рабочих дней.
Размер выплаты равен прожиточному минимуму на ребенка — в среднем около 18 371 рубля.
Региональные пособия для многодетных семей в Московской области
Кто имеет право
Семьи с тремя и более детьми.
Как оформить
Через органы соцзащиты.
Какие документы нужны
Подтверждение статуса многодетной семьи, документы на детей.
Куда подавать заявление
МФЦ или соцзащита.
Сроки рассмотрения и получения выплат
Стандартные сроки — до 10 рабочих дней. Размеры выплат зависят от конкретных программ и уровня дохода семьи.
Выплаты малообеспеченным семьям
Кто имеет право
Семьи с доходом ниже прожиточного минимума.
Как оформить
Через «Госуслуги» или СФР.
Какие документы нужны
Справки о доходах, документы на имущество.
Куда подавать заявление
СФР или МФЦ.
Сроки рассмотрения и получения выплат
До 10 рабочих дней. Основной формой поддержки является единое пособие.
Пособия для беременных женщин
Кто имеет право
Женщины, вставшие на учет до 12 недель.
Как оформить
Через «Госуслуги».
Какие документы нужны
Медицинская справка, документы о доходах.
Куда подавать заявление
Социальный фонд России.
Сроки рассмотрения и получения выплат
До 10 рабочих дней. Размер выплаты входит в единое пособие и зависит от уровня нуждаемости.
Поддержка семей с детьми-инвалидами
Кто имеет право
Семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
Как оформить
Через СФР или МФЦ.
Какие документы нужны
Справка об инвалидности, документы членов семьи.
Куда подавать заявление
Социальный фонд России.
Сроки рассмотрения и получения выплат
Стандартные сроки. Средства могут направляться на товары и услуги для ребенка, в том числе через материнский капитал.
Выплаты для семей участников СВО
Кто имеет право
Семьи военнослужащих.
Как оформить
Через СФР или МФЦ.
Какие документы нужны
Справки из воинской части, документы о семье.
Куда подавать заявление
Социальный фонд России.
Сроки рассмотрения и получения выплат
До 10 рабочих дней. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата беременным женам военнослужащих составляет 45 065 рублей, ежемесячная — 19 308 рублей.
Компенсация на школьную форму
Кто имеет право
Семьи с детьми школьного возраста, чаще — многодетные и малообеспеченные.
Как оформить
Через соцзащиту.
Какие документы нужны
Справки о доходах, документы на ребенка.
Куда подавать заявление
МФЦ или соцзащита.
Сроки рассмотрения и получения выплат
До 10 рабочих дней. Размер компенсации зависит от региона и категории семьи.
Льготы на питание, проезд и кружки в Подмосковье
В Московской области действуют дополнительные меры поддержки в виде льгот и социального сертификата.
Кто имеет право
Малообеспеченные и многодетные семьи.
Как оформить
Через органы соцзащиты.
Какие документы нужны
Подтверждение дохода и статуса семьи.
Куда подавать заявление
МФЦ или соцзащита.
Сроки рассмотрения и получения выплат
Стандартные сроки.
Социальный сертификат позволяет компенсировать расходы на питание, проезд и дополнительные занятия для детей.
Таким образом, в 2026 году система детских пособий в Подмосковье продолжает расширяться, а ключевым фактором для получения выплат остается уровень дохода семьи и соответствие установленным критериям нуждаемости.