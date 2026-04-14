Как записать ребенка в 1 класс в Подмосковье в 2026 году: сроки подачи заявления, документы, порядок записи и льготы
Родители в Подмосковье часто начинают выбирать школу для ребенка задолго до 1 сентября. Но даже такая подготовка не всегда гарантирует зачисление. Причиной отказа могут стать нехватка мест или ошибки в заявке. Электронная запись через региональный портал госуслуг сделала процесс проще и быстрее. Как и когда подать заявление в 1 класс в Подмосковье в 2026 году расскажем в материале «Радио 1».
Когда подавать документы в первый класс в 2026 годуВ Подмосковье уже стартовал первый этап записи детей в первый класс. Подать заявление через региональный портал госуслуг можно с 23 марта по 30 июня. В этот период документы принимают у семей, которые живут на закрепленной территории. Также оформить ребенка могут льготники и те, кто имеет право на преимущественное зачисление. Ответ родители получат в личном кабинете.
Следующий этап начнется 6 июля и завершится 5 сентября. Тогда откроется прием заявок в школы не по месту регистрации. Подать документы смогут и те, кто не успел сделать это весной. В министерстве госуправления, информационных технологий и связи Московской области уточнили, что при переводе ребенка из детского сада в школу того же образовательного комплекса новое заявление не понадобится. Онлайн-запись остается востребованной услугой. По словам главы ведомства Надежды Куртяник, в прошлом году жители региона воспользовались ею более 69,5 тысячи раз. Из этого числа 44,2 тысячи обращений пришлись на первую волну.
Какие документы нужны, чтобы подать заявление в 1 класс в 2026 годуПорядок приема детей в школу определяют два документа: Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказ Минобрнауки России № 32. В них прописаны правила подачи заявления и список нужных бумаг.
Чтобы записать ребенка в первый класс, родителям или законным представителям нужно обратиться в школу. Основа для зачисления — заявление. Его форму обычно утверждает само учебное заведение. Найти образец можно на сайте школы или на информационном стенде.
В заявлении указывают:
- фамилию, имя и отчество ребенка;
- дату и место его рождения;
- фамилии, имена и отчества родителей или законных представителей;
- адрес проживания семьи;
- контактные телефоны.
- паспорт родителя или другой документ, который удостоверяет личность;
- свидетельство о рождении ребенка или бумага, которая подтверждает родство;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания, либо другой документ с этими данными;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии, если у ребенка есть ограниченные возможности здоровья.
С 1 марта 2022 года правила немного изменились. Если родители хотят отдать ребенка в ту же школу, где уже учатся его братья или сестры, нужно приложить их свидетельства о рождении. При этом совместное проживание больше не имеет значения. Льготу сохраняют даже в том случае, если дети живут по разным адресам или имеют только одного общего родителя.
Для иностранных граждан и лиц без гражданства действует дополнительное требование. Им нужно предъявить документ, который подтверждает родство с ребенком или право представлять его интересы. Также понадобится бумага, которая подтверждает законное пребывание в России. Все документы подают на русском языке. Если оригиналы составлены на другом языке, к ним прикладывают нотариально заверенный перевод.
Как записать первоклассника в школу в Подмосковье: порядок действийЧтобы подать заявление в первый класс в Подмосковье, сначала зайдите на онлайн-сервис «Госуслуги Московской области». Далее откройте раздел «Цель обращения» и выберите пункт о приеме в первый класс. Он подходит для детей, которые имеют внеочередное, первоочередное или преимущественное право на зачисление, а также для тех, кто живет на закрепленной за школой территории. После этого нажмите кнопку «Получить услугу». Затем следуйте подсказкам системы и заполните форму.
Приоритеты и льготы при записи в школуВыбрать учебное заведение — это только первый шаг. Дальше важно вовремя подать документы и понять, есть ли у ребенка право на льготное зачисление в первый класс.
Дети, которые живут рядом со школой
Основание: п. 17 Порядка, утвержденного приказом Минпросвещения от 02.09.2020 № 458. Документы принимают у семей, которые имеют постоянную или временную регистрацию на территории, закрепленной за школой. Остальные родители могут обратиться с 6 июля. Но попасть в класс получится только при наличии свободных мест.
Братья и сестры учеников этой же школы
Основание: ч. 3.1 ст. 67 закона об образовании. Если старший ребенок уже учится в этой школе, младший получает преимущество при поступлении. Это правило касается и неполнородных братьев и сестер. Оно действует также для детей, которых воспитывают под опекой одни и те же законные представители. Исключение одно: школа проводит конкурсный отбор. В такой ситуации льгота не работает.
Дети военнослужащих
Основание: ч. 6 ст. 19 закона о статусе военнослужащих. Такие семьи имеют приоритет при приеме в школу по месту жительства.
Дети полицейских и других сотрудников органов внутренних дел
Основание: ч. 6 ст. 46 закона о полиции. Льгота действует в учебном заведении по адресу проживания семьи. Ею могут воспользоваться и дети сотрудника, которого уволили из-за проблем со здоровьем. Такое же право сохраняется у ребенка полицейского, погибшего при исполнении или умершего из-за травмы либо болезни, полученной на службе.
Дети судей, работников прокуратуры и сотрудников Следственного комитета
Основание: п. 9 Порядка, утвержденного приказом Минпросвещения от 02.09.2020 № 458. Преимущество действует только при поступлении в школы с интернатом. Адрес проживания в этом случае роли не играет.