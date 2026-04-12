12 апреля 2026, 11:37

В Подмосковье действует широкий спектр мер поддержки жителей. Одной из ключевых является предоставление льготных лекарств, однако порядок их получения вызывает множество вопросов. Кто может рассчитывать на бесплатные препараты или скидки и как оформить рецепт — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Какие есть льготы на лекарства в России в 2026 году Льготы на лекарства в Московской области: кто имеет право Перечень заболеваний, при которых положены льготные препараты Как оформить льготные лекарства в Подмосковье: документы и порядок действий

Какие есть льготы на лекарства в России в 2026 году

Федеральные льготы

участники и инвалиды гражданской и Великой Отечественной войн;

инвалиды I и II группы, дети-инвалиды;

граждане, пострадавшие от радиации;

дети до 3 лет и дети из многодетных семей до 6 лет;

Герои СССР и России;

пациенты с рядом заболеваний, включая астму, диабет, онкологию и ВИЧ.

пенсионеры с минимальной пенсией;

работающие инвалиды II группы и безработные инвалиды III группы;

ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;

репрессированные граждане;

труженики тыла.

Региональные льготы

Льготы на лекарства в Московской области: кто имеет право

инвалиды;

ветераны и участники войн;

дети раннего возраста и из многодетных семей;

граждане, пострадавшие от радиации;

пациенты с хроническими и тяжелыми заболеваниями.

Перечень заболеваний, при которых положены льготные препараты

бронхиальная астма;

сахарный диабет;

онкологические заболевания;

ВИЧ/СПИД и другие диагнозы.

Как оформить льготные лекарства в Подмосковье: документы и порядок действий

сведения о медицинском учреждении;

информацию о льготной категории;

данные о диагнозе;

источник финансирования;

штрих-код (при электронном оформлении).

паспорт;

полис ОМС;

документ, подтверждающий право на льготу.