Льготы на лекарства в Подмосковье 2026: кому положены, как получить, порядок оформления рецепта

В Подмосковье действует широкий спектр мер поддержки жителей. Одной из ключевых является предоставление льготных лекарств, однако порядок их получения вызывает множество вопросов. Кто может рассчитывать на бесплатные препараты или скидки и как оформить рецепт — читайте в материале «Радио 1».



Какие есть льготы на лекарства в России в 2026 году


Система льготного лекарственного обеспечения в России включает федеральные и региональные программы. Перечни препаратов утверждаются ежегодно, а право на их получение зависит от категории гражданина или диагноза.

Страдающие определёнными заболеванияи лица, а также ряд льготных категорий граждан имею право на получение необходимых им лекарств бесплатно или со скидкой в 50%.

Федеральные льготы


Федеральные льготы действуют по всей стране и закреплены нормативными актами. Они предусматривают бесплатное или льготное обеспечение препаратами для социально значимых заболеваний, а также для отдельных категорий граждан.

Бесплатно получить лекарства могут:
  • участники и инвалиды гражданской и Великой Отечественной войн;
  • инвалиды I и II группы, дети-инвалиды;
  • граждане, пострадавшие от радиации;
  • дети до 3 лет и дети из многодетных семей до 6 лет;
  • Герои СССР и России;
  • пациенты с рядом заболеваний, включая астму, диабет, онкологию и ВИЧ.

Право на 50% скидку имеют:
  • пенсионеры с минимальной пенсией;
  • работающие инвалиды II группы и безработные инвалиды III группы;
  • ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;
  • репрессированные граждане;
  • труженики тыла.

Кроме лекарств, льготы распространяются на медицинские изделия и средства реабилитации. В частности, некоторые категории граждан могут получать калоприемники, кресла-коляски, костыли и другие необходимые средства.

Региональные льготы


Региональные льготы дополняют федеральные. В Подмосковье действует собственный перечень лекарств, содержащий десятки наименований, который утверждается на уровне области.

Сервис по поиску льготных лекарств доступен на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Необходимо ввести номер рецепта, после чего откроется карта, на которой будут показаны места, где можно получить нужный препарат.

Льготы на лекарства в Московской области: кто имеет право


В Подмосковье право на льготные препараты имеют как федеральные льготники, так и пациенты с определенными заболеваниями.

К основным категориям относятся:
  • инвалиды;
  • ветераны и участники войн;
  • дети раннего возраста и из многодетных семей;
  • граждане, пострадавшие от радиации;
  • пациенты с хроническими и тяжелыми заболеваниями.

Полные списки категорий закреплены в нормативных документах и применяются на практике при назначении лечения.

Перечень заболеваний, при которых положены льготные препараты


Отдельно выделяется список заболеваний, при которых пациент может получать лекарства бесплатно.

В него входят:
  • бронхиальная астма;
  • сахарный диабет;
  • онкологические заболевания;
  • ВИЧ/СПИД и другие диагнозы.

Конкретные препараты назначаются исключительно врачом, чтобы исключить случаи самолечения.

Как оформить льготные лекарства в Подмосковье: документы и порядок действий


Получение льготных лекарств начинается с визита к врачу. Рецепт выписывается только после осмотра, а в сельской местности — после консультации с фельдшером.

Рецепт оформляется с учетом строгих требований и содержит:
  • сведения о медицинском учреждении;
  • информацию о льготной категории;
  • данные о диагнозе;
  • источник финансирования;
  • штрих-код (при электронном оформлении).

На одном рецепте указывается одно лекарство с точной дозировкой. Обычно он выдается на курс лечения до одного месяца, но в отдельных случаях срок может достигать 180 дней. Для наркотических и психотропных препаратов используются специальные бланки.

Чтобы оформить рецепт, необходимо предоставить:
  • паспорт;
  • полис ОМС;
  • документ, подтверждающий право на льготу.

Получить лекарства можно в аптеках, включенных в региональный перечень. Для удобства действует онлайн-сервис, позволяющий найти препарат по номеру рецепта.

Если лекарства нет в наличии, возможны альтернативные варианты:
  • поиск в других аптеках;
  • замена на аналог с тем же действующим веществом;
  • отсроченное обслуживание.

Аптека может отказать в выдаче препарата при нарушении правил оформления рецепта, истечении его срока действия или отсутствии нужной дозировки.

В экстренных случаях допускается покупка лекарства за свой счет с последующей компенсацией от государства.

Для возврата средств необходимо обратиться в региональный орган здравоохранения с рецептом и чеками. Также при возникновении проблем можно обратиться на горячую линию или подать жалобу через Госуслуги.
Анастасия Чинкова

