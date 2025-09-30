Диалог без слов: Как проект «Чехов в жесте» стирает барьеры

30 сентября 2025, 18:51

Фото: Министерство культуры и туризма МО

В рамках празднования Международного дня глухих музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» представил специальную программу в рамках проекта «Чехов в жесте». Кульминацией мероприятия стали премьерные показы видеоспектаклей на русском жестовом языке, которые посетили 58 человек.