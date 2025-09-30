Диалог без слов: Как проект «Чехов в жесте» стирает барьеры
В рамках празднования Международного дня глухих музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» представил специальную программу в рамках проекта «Чехов в жесте». Кульминацией мероприятия стали премьерные показы видеоспектаклей на русском жестовом языке, которые посетили 58 человек.
Гости смогли погрузиться в атмосферу чеховской усадьбы во время осенней прогулки по музею-заповеднику. Особенностью экскурсий стала их доступность для неслышащих посетителей. Одна из групп прошла по маршруту с глухим экскурсоводом Людмилой Жадан, уже имевшей опыт проведения таких экскурсий летом. Для других посетителей работали музейные гиды, чей рассказ синхронно переводился на РЖЯ.
В Театральном дворе состоялся показ видеоспектаклей по трем рассказам Чехова: «Гриша», «Скрипка Ротшильда» и «Злоумышленник». Особенностью постановок стало то, что они были сняты в музейных экспозициях, что позволило создать эффект погружения. Над воплощением литературных произведений в жестовом языке работали актеры театра "Недослов" и постановщик жестов Варвара Ромашкина.
После показа состоялась творческая встреча с создателями проектами, где зрители смогли поделиться впечатлениями и задать вопросы команде. В обсуждении приняли участие филолог Людмила Жадан, постановщик жестов Варвара Ромашкина, актер Алексей Знаменский, директор театра Сергей Бидный, оператор Александр Кветной и руководитель проекта Мария Боровая.
Проект «Чехов в жесте» реализуется при поддержке благотворительного фонда «Свет», демонстрируя важность создания инклюзивной культурной среды и доступности классической литературы для всех категорий зрителей.
