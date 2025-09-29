29 сентября 2025, 12:05

оригинал Фото: Администрация городского округа Клин

В Клину прошёл фестиваль единоборств, который объединил почти 400 человек. Спортивный праздник посвятили годовщине вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».





В любительских и профессиональных боях выступили более 30 спортсменов из Клина, Твери, Тамбова, Домодедово, Зеленограда и других округов. К турниру присоединились участники из Грузии.



​Фото: Администрация городского округа Клин

Фестиваль организовали партия «Единая Россия» и спортивный комплекс «Клинский» в рамках проекта «Старший брат».



Среди участников были ребята из ДНР и Курской области, которые сейчас живут в пункте временного размещения «Звонкие голоса». Они получили памятные призы от партии.



​Фото: Администрация городского округа Клин

Перед стартом боёв для всех гостей провели спортивные испытания — силомеры, армрестлинг, гиревой спорт. Чемпион мира по боксу среди профессионалов Роман Андреев провёл зарядку и автограф-сессию.





«Десятки участников, сотни зрителей, но главное — гости из разных стран и нашей Новороссии. Символично, что фестиваль мы проводим в преддверии годовщины вхождения в состав России новых территорий», — отметил председатель местного совета сторонников партии, куратор партпроекта в Клину Артём Горовецкий.