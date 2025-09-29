В Подмосковье стартовал новый сезон премии «Россия – страна возможностей»
Жители Московской области смогут принять участие во втором сезоне премии «Россия – страна возможностей». Об этом сообщили организаторы – представители одноимённой президентской платформы.
Регистрация стартовала на сайте проекта. Она открыта до 16 октября.
«Премию «Россия – страна возможностей» присуждают не лучшим проектам, а тем, кто своим примером, деятельностью и отношением к миру создаёт возможности для других. К участию приглашаются жители Подмосковья, достигшие 18-летнего возраста. Во втором сезоне введена новая масштабная номинация, где за победу смогут побороться регионы, формирующие среду для роста талантов, поддержки инноваций и раскрытия потенциала жителей», – отметили организаторы.В этом году Московская область может стать участником новой специальной номинации «Регион возможностей». Речь идёт о субъектах, которые системно и качественно создают условия для развития граждан и их инициатив. Также будут учитывать количество участников из региона и уровень вовлечённости в проекты президентской платформы.
Премия была учреждена по поручению президента для поддержки инициативных граждан. В этом году предусмотрено 10 номинаций.