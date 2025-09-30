В Подмосковье заработал восьмой центр репродуктивного здоровья семьи
В женской консультации Дубненской больницы открыли Центр репродуктивного здоровья семьи. Он стал восьмым по счёту в Московской области, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
В центре могут получить медицинскую помощь пары, которые столкнулись со сложностями в планировании беременности, другие пациенты с проблемами репродуктивной системы.
«Важно, что в одном месте пациенты могут получить весь комплекс помощи – пройти диагностику и проконсультироваться у специалистов, которые назначат лечение. В Дубне ведут прием акушеры-гинекологи, в том числе детский гинеколог, уролог-андролог, эндокринолог и медицинский психолог», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Женщины и девушки-подростки могут получить в центре помощь и индивидуальные консультации с учётом возрастных и физиологических особенностей. Профилактика и ранее выявление заболеваний – приоритет в работе специалистов.
Помощь оказывается бесплатно. Помимо Дубны, центры репродуктивного здоровья семьи работают в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, а также в Балашихинском роддоме, Московском областном центре охраны материнства и детства и Раменской больнице.
Записаться на приём можно у лечащего врача или по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8(800)550-30-03.