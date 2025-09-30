В Подмосковье заработал восьмой центр репродуктивного здоровья семьи

30 сентября 2025, 18:24

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В женской консультации Дубненской больницы открыли Центр репродуктивного здоровья семьи. Он стал восьмым по счёту в Московской области, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.





В центре могут получить медицинскую помощь пары, которые столкнулись со сложностями в планировании беременности, другие пациенты с проблемами репродуктивной системы.

«Важно, что в одном месте пациенты могут получить весь комплекс помощи – пройти диагностику и проконсультироваться у специалистов, которые назначат лечение. В Дубне ведут прием акушеры-гинекологи, в том числе детский гинеколог, уролог-андролог, эндокринолог и медицинский психолог», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.