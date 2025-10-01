Диалог поколений: в Подмосковье чествовали ветеранов культуры и искусства

01 октября 2025, 17:41

Фото: Министерство культуры и туризма МО

В первый день октября, когда во всём мире отмечается День пожилого человека, на площадке Московского губернского колледжа искусств царила особая, тёплая атмосфера. Молодёжный совет при Министерстве культуры и туризма Московской области выступил организатором праздничного мероприятия, которое стало данью уважения и глубокой благодарности старшему поколению.